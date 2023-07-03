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Кудерметова: рада победе, но я не показала свой лучший теннис

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода во второй круг Уимблдона.
Кудерметова: рада победе, но я не показала свой лучший теннис
  • Gettyimages.ru

«Рада, что выиграла, но сегодня я не показала свой лучший теннис. Рада вернуться сюда, потому что в прошлом году меня не пустили. Трибуны хорошо меня встретили, поддерживали. Мы здесь, чтобы соревноваться и стараться проявить себя», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба Уимблдона.

Россиянка обыграла эстонку Кайю Канепи со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США).

Ранее Рахимова уступила Бушкэ на старте Уимблдона.

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