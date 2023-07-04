Английская погода: россияне из-за дождя не смогли завершить ни одного матча во второй день Уимблдона

Во вторник, 4 июля, на Уимблдонском турнире должны были состояться матчи первого круга с участием восьми россиян. Однако в расписание вмешалась погода. Из-за дождя прервали встречи Екатерины Александровой, Анастасии Потаповой и Маргариты Бетовой, а остальные игры и вовсе не успели начаться. Обиднее всего в сложившейся ситуации Александровой, которая вела во втором сете 5:2 и подавала на матч, когда игру пришлось остановить.

Уимблдон всегда стоял особняком от других турниров Большого шлема не только из-за его непоколебимых традиций с белым цветом в одежде теннисистов или главным угощением в виде клубники со сливками. Неотъемлемая часть мейджора — дожди, которые очень часто путают карты не только организаторам, но и спортсменам.

И если в первый день соревнований в Лондоне непогода не сильно повлияла на результаты встреч, а перенести на следующий день пришлось всего несколько матчей, в том числе с участием Романа Сафиуллина, то во вторник её вмешательство оказалось куда более ощутимым. Ни одна пара из первого запуска не успела определить победителя до дождя. Повезло только тем теннисистам, которые выступали на двух кортах с крышами.

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Обиднее всего было, пожалуй, Екатерине Александровой, которая в этом сезоне отлично выступает на траве и даже завоевала титул в Хертогенбосе. Она встречалась с Эммой Наварро и уверенно взяла первую партию со счётом 6:4, играя гораздо активнее и сильно напрягая соперницу на приёме. Во втором сете россиянка вела 5:2, хотя американка сопротивлялась: в одном из геймов она сумела спастись с четырёх брейк-пойнтов, но пятой попыткой Екатерина всё же воспользовалась.

В тот момент, когда россиянка подавала на матч, как раз начался дождь. По выражению лица Александровой было видно, как она раздосадована. В итоге до остановки встречи девушка на эмоциях чуть не отдала гейм — теннисистки покинули корт при счёте «больше» у Наварро и так на него и не вернулись. Несколько раз организаторы пытались снять брезент, но буквально через несколько минут после этого вновь начинало моросить. Теперь сильнейшая спортсменка в данном противостоянии будет определена в среду, 5 июля.

И если в матче Екатерины и Эммы перенос на день вряд ли на что-то повлияет — слишком очевидным выглядит преимущество россиянки, то за Анастасию Потапову болельщикам придётся попереживать. Она не без труда взяла первую партию у Селин Наэф — 6:3. Проблемы возникали у теннисистки прежде всего на подаче: всего 50% попаданий первым мячом.

Причём ей особенно не нравилась одна из сторон корта, играя на которой российская спортсменка позволила сопернице сделать два брейка. Возможно, там не так ровно пострижена трава или есть кочки, которые влияют на отскок. Однако за счёт класса и большего опыта (всё же швейцарке всего 18 лет) Потапова повела в счёте.

Во втором сете дождь начался в один из переломных моментов — при счёте 3:3, когда Анастасия под ноль взяла подачу соперницы и затем уверенно выиграла свой гейм. Таким образом, перенос матча на следующий день может помочь Наэф перезагрузиться, а её тренерскому штабу найти способ справиться с Потаповой с учётом того, что она пока действует неидеально.

А вот для Маргариты Бетовой, которую любители тенниса лучше знают под фамилией Гаспарян, дождь оказался спасением. Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за рождения ребёнка и попала на мейджор благодаря защищённому рейтингу, как и Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос».

Первый матч на Уимблдоне для россиянки начался, мягко говоря, неудачно. Кая Юван повесила ей «баранку». У Маргариты на корте мало что получалось: всего 48% попаданий первым мячом против 70% у соперницы, 11 невынужденных ошибок против двух у словенки, а также всего пять активно выигранных мячей против десяти. С другой стороны, наверное, сложно было ожидать чего-то другого. Ведь Бетова проводила первый матч такого уровня в сезоне. До этого она в 2023 году не пробивалась в основную сетку турниров WTA.

Во второй партии Маргарита наконец приспособилась к покрытию и начала оказывать Юван сопротивление. Тем не менее дождь начался, когда соперница вела по геймам 4:3, а Бетова только что в упорной борьбе, но всё-таки отдала свою подачу.

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Остальные матчи с участием россиян и вовсе не успели начаться. Таким образом, Даниил Медведев, Александр Шевченко, Мирра Андреева и Анна Блинкова стартуют на Уимблдоне только в среду. В курьёзной ситуации оказался Сафиуллин, встреча которого с Роберто Баутистой-Агутом перенеслась ещё на один день.

Однако жизнь на кортах Лондона во вторник не совсем замерла. За несколькими матчами болельщикам всё же удалось понаблюдать. На центральном корте вновь блеснул Карлос Алькарас. Первая ракетка мира легко справился с Жереми Шарди — 6:0, 6:2, 7:5. Причём сделал это теннисист на глазах Роджера Федерера, которого организаторы чествовали как раз перед противостоянием испанца и француза.

Ещё более эффектной стала победа любимца английской публики Энди Маррея. 36-летний британец, дважды завоёвывавший титул на домашнем мейджоре, разгромил соотечественника Райана Пенистона, отдав всего четыре гейма — 6:3, 6:0, 6:1.

В женской сетке турнира успешно стартовали Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Онс Жабер. Хотя уроженка Москвы и заставила понервничать, уступив первый сет американке Шелби Роджерс, но далее взяла себя в руки и в оставшихся двух партиях отдала только три гейма. В свою очередь, белоруска не оставила шансов Панне Удварди — 6:3, 6:1, а туниска переиграла Магдалену Фрех — 6:3, 6:3.