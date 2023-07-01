Проверка перед Уимблдоном: Касаткина проиграла Киз в финале турнира в Истбурне, но вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Дарья Касаткина не смогла выиграть седьмой титул в карьере. Россиянка в двух сетах уступила Мэдисон Киз в финале турнира WTA в Истбурне. Особенно упорной получилась вторая партия, в которой теннисистки по два раза взяли подачи друг друга и провели изматывающий тай-брейк из 28 розыгрышей. Несмотря на поражение, уроженка Тольятти в понедельник вернётся в первую десятку мирового рейтинга.

Нынешний сезон складывается для Дарьи Касаткиной далеко не так, как хотелось бы. Об этом сама теннисистка заявила накануне финала турнира WTA 500 в Истбурне, подчеркнув, что рада возможности побороться за первый в 2023 году трофей. В последний раз она добиралась до решающего матча в начале января в Аделаиде, где уступила Мелинде Бенчич. А в большинстве турниров этого сезона Дарья не продвигалась дальше второго круга.

У её соперницы, американки Мэдисон Киз, дела в последнее время обстояли тоже не лучшим образом — она также выходила в финал лишь в Аделаиде, но не в этом, а в прошлом году.

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До игры в Истбурне теннисистки встречались друг с другом целых десять раз, и восемь матчей остались за американкой. Однако большинство этих побед можно назвать делами давно минувших дней: впервые девушки скрестили ракетки ещё в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Россиянка тогда только начинала свой взлёт в мировом рейтинге, а Киз уже входила в топ-10. С тех пор утекло много воды, и расклад сил поменялся: Дарья взяла две из трёх последних встреч с Мэдисон, что давало надежду на благополучный для неё исход матча.

Но начало игры осталось полностью за американкой — она без проблем взяла свою подачу, сделала брейк под ноль, а затем закрепила успех и повела 3:0. В трёх первых геймах Касаткина взяла лишь одно очко и выглядела довольно беспомощно. Киз же действовала размашисто, демонстрируя более разнообразный арсенал атакующих ударов, а также используя выбивающую подачу, чтобы сразу выключать россиянку из розыгрышей.

Дарье потребовалось некоторое время, чтобы нащупать свою игру и начать навязывать борьбу сопернице. Однако вытащить сет россиянке так и не удалось, да и в начале второй партии ничего кардинально не поменялось. Касаткина выглядела медленной и зачастую просто не успевала среагировать на резкие выпады американки. Та, в свою очередь, довольно быстро сделала брейк и вышла вперёд 3:1. Казалось, что сет пройдёт по тому же сценарию, что и предыдущий, но у Дарьи хватило сил вернуться в игру. Она стала чаще разводить мяч и соперницу по разным углам корта, играть в противоход, что начало приносить свои плоды.

При счёте 2:4 россиянка заработала первый в игре брейк-пойнт и сразу же реализовала его, а затем восстановила паритет. На этом Касаткина поймала волну и почти зацепила следующую подачу Киз, но за американку в очередной раз сыграла сетка — она угодила в трос, после чего мяч свалился на сторону россиянки. Дарья при этом бессильно упала на колени и всплеснула руками, а Мэдисон лишь виновато улыбнулась в ответ. В 11-м гейме уроженке Тольятти удалось вновь сделать брейк, и она вышла подавать на сет, однако с ходу настреляла три удара в аут, позволив сопернице перевести партию в тай-брейк.

Он получился невероятно упорным и напряжённым. Американка отыграла четыре сетбола, а Касаткина трижды спасалась от проигрыша в матче. Но в решающий момент более выдержанной оказалась спортсменка из США, и, кроме того, за неё ещё дважды сыграл трос. Настоящей борьбой нервов получился заключительный розыгрыш, который состоял из 31 удара. Касаткина успешно оборонялась, но Киз нашла момент для своего коронного удара справа, которым и поставила точку в матче.

Стоит отметить, что этот тай-брейк стал вторым по продолжительности в туре в этом году. Рекорд пока принадлежит Петре Квитовой и Елене Рыбакиной, которые наиграли 30 очков в финале Miami Open.

В своей речи во время награждения американка ещё раз извинилась перед россиянкой за те очки, что выиграла благодаря попаданию мяча в трос.

Дарья, в свою очередь, пожелала сопернице удачи на Уимблдоне, который стартует уже в понедельник. Киз сыграет в первом круге с малоизвестной британкой Сонай Картал, а Касаткина — с ещё одной представительницей США Кэролайн Доулхайд.

«Мэдисон, ты знаешь, что я думаю о твоём сегодняшнем уровне. На этой неделе ты играла потрясающе, сегодня тоже был отличный матч. И я надеюсь, мне не придётся провести ещё много матчей с тобой», — с улыбкой отметила россиянка.

Таким образом, Касаткина упустила возможность завоевать седьмой титул в карьере, а Киз во второй раз первенствовала в Истбурне. Ранее она побеждала на этом турнире в 2014 году.

Тем не менее россиянка вполне может занести себе в актив эту неделю, тем более что благодаря выходу в финал она вернётся в топ-10 мирового рейтинга.