Болельщики раскритиковали организацию Уимблдона в 2023 году

Болельщики тенниса остались недовольными организацией Открытого чемпионата Великобритании — 2023.

По информации The Guardian, в первый день зрители стояли в очереди до 10 часов. Они заявили, что меры безопасности принятые в попытке остановить протестующих Just Stop Oil, повлияли на длительные задержки.

Отмечается также, что технические проблемы мешали телевизионному освещению первых матчей турнира.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее Карлос Алькарас рассказал, с кем хочет встретиться в финале Уимблдона.