Кудерметова рассказала о поддержке болельщиков на Уимблдоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о поддержке трибун после победы на старте Уимблдона над эстонкой Кайей Канепи.

«Болельщики очень хороши. Они поддерживают меня. Я думаю, неважно, из какой ты страны, мы здесь просто теннисисты, мы здесь, чтобы соревноваться и стараться показать себя с лучшей стороны», — сказала Кудерметова.

Россиянка обыграла эстонку со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Кудерметова сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Ранее Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода во второй круг Уимблдона.