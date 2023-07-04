Кудерметова рассказала о поддержке болельщиков на Уимблдоне

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о поддержке трибун после победы на старте Уимблдона над эстонкой Кайей Канепи.

«Болельщики очень хороши. Они поддерживают меня. Я думаю, неважно, из какой ты страны, мы здесь просто теннисисты, мы здесь, чтобы соревноваться и стараться показать себя с лучшей стороны», — сказала Кудерметова.

Россиянка обыграла эстонку со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Кудерметова сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Ранее Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода во второй круг Уимблдона.

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