Александрова — первая теннисистка в истории Уимблдона, выигравшая матч на трёх тай-брейках
Российская теннисистка Екатерина Александрова стала первой теннисисткой в истории Уимблдона, выигравшей матч на трёх тай-брейках.
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
Во втором круге она победила Мэдисон Бренгл из США со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).
Россиянка впервые вышла в третий круг Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона.
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