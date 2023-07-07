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Александрова — первая теннисистка в истории Уимблдона, выигравшая матч на трёх тай-брейках

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Российская теннисистка Екатерина Александрова стала первой теннисисткой в истории Уимблдона, выигравшей матч на трёх тай-брейках.
Александрова — первая теннисистка в истории Уимблдона, выигравшая матч на трёх тай-брейках
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Во втором круге она победила Мэдисон Бренгл из США со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Россиянка впервые вышла в третий круг Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона.

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