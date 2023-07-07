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Чесноков назвал Сафиуллина абсолютным героем Уимблдона

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвёртый круг Уимблдона.
Чесноков назвал Сафиуллина абсолютным героем Уимблдона
  • AP

«Роман большой трудяга, всего добился сам! Войти в четвёртый круг — космический результат для Сафиуллина. Он для меня — абсолютный герой Уимблдона», — цитирует Чеснокова Sport24.

Россиянин одержал победу над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 7:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В следующем раунде Сафиуллин сыграет с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) — Денис Шаповалов (Канада). 

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Великобритании 2023 года.

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