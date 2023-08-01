Время с дочерью, поход на концерт и шутка над тренером: Медведев устроил мини-отпуск перед североамериканскими турнирами

Даниил Медведев снялся с турнира в Вашингтоне и вместо игры в теннис проводит время с семьёй и друзьями. За прошедшие пару недель он побывал на дне рождения дочери Даниила Квята, сходил на концерт The Weeknd, а также попытался отменить тренировку во время прямого эфира в соцсетях своего тренера Жиля Сервара. Кроме того, третья ракетка мира представил новый комплект формы, в котором выступит во время североамериканского турне. Возвращение на корт россиянина запланировано на «Мастерсе» в Торонто, который стартует 7 августа.

Даниил Медведев не спешит отправляться в Америку и открывать сезон на харде. Занимающий третье место в рейтинге ATP теннисист снялся с турнира в Вашингтоне, на котором должен был получить первый номер посева. По официальной информации, обнародованной организаторами, причиной тому стала травма, однако никаких подробностей не приводится.

Не сообщал о проблемах со здоровьем и сам россиянин. Возможно, слова о повреждении были не более чем формальностью, и Медведев просто решил устроить себе небольшие каникулы после выступления на Уимблдоне, где он впервые в карьере добрался до полуфинала.

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Даниил заслужил дополнительный отдых, так как в целом первая половина нынешнего сезона выдалась для него крайне насыщенной. За короткий период россиянин выиграл пять титулов, причём один из них — на грунте, где ранее у него игра складывалась не слишком успешно. С января Медведев провёл 55 матчей, в которых одержал 46 побед. Примечательно, что за весь прошлый год успешных матчей у него было меньше — лишь 45.

После такого ударного полугодия экс-первая ракетка мира вполне мог пожертвовать одним из турниров, пусть даже и на любимом им харде.

Даниилу наверняка хочется побольше времени провести с дочерью Алисой, которой недавно исполнилось девять месяцев. Молодой отец очень ценит моменты, когда ему удаётся побыть вместе с семьёй. Так, в Лондоне на турнире Большого шлема Дарья и Алиса были вместе с Даниилом, что наложило свой отпечаток на его выступление.

«Уимблдон» в этом году был особенным», — написал Медведев в соцсети, поделившись фотографиями с дочкой и супругой. Также теннисист с удовольствием гуляет с коляской, а на днях опубликовал фотографию с малышкой из бассейна.

Даниил не только помогает жене в воспитании ребёнка, но и всячески поддерживает её собственные начинания. Так, он стал лицом бренда энергетических батончиков, созданным Дарьей и её подругой Ариной Кузьминой. По словам Медведева, он ест эти батончики во время матчей, потому что они подошли ему лучше всех аналогов, которые он пробовал раньше. Чтобы привлечь как можно больше покупателей, лучший теннисист России решил разыграть ракетку со своим автографом среди тех, кто оформит предзаказ на сайте.

Успевает Медведев уделять время и друзьям. Так, он побывал на дне рождения дочери автогонщика Даниила Квята и модели Келли Пике — Пенелопы, которая отпраздновала четырёхлетие. Помимо теннисной звезды на празднике присутствовал двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, а также гонщики Ландо Норрис и Ник де Врис. Даниил рассказывал о своей дружбе с Квятом ещё в прошлом году. Спортсмены встречаются, когда выпадает такая возможность, и весело проводят время вместе — то играют в теннис, то гоняют на картах.

Во время импровизированных каникул Даниил не забыл о культурной программе — побывал на концерте группы The Weeknd в Ницце. При этом он подшутил над норвежским теннисистом Каспером Руудом, известным своей любовью к канадскому коллективу. За два месяца лета четвёртая ракетка мира побывал на их выступлениях три раза.

«Уверен, что Каспер где-то в толпе», — написал Медведев под фотографией с концерта. Правда, россиянин не учёл, что Рууд в этот день играл в финале турнира в Баштаде (и проиграл Андрею Рублёву).

«Если бы. Развлекись там!» — ответил норвежец коллеге.

Также по теме Испанская крепость: Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Даниил Медведев в трёх сетах проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдонского турнира. За весь матч он сумел взять у соперника...

Даниил ко многим вещам в жизни относится с юмором. Так, недавно его тренер Жиль Сервара проводил прямой эфир в социальной сети, и теннисист отправил ему сообщение с просьбой отменить тренировку на следующий день. Шутка понравилась подписчикам и быстро завирусилась в сети.

Но так или иначе, уже с 7 августа теннисисту придётся переключиться в более серьёзный рабочий режим. В преддверие US Open Медведев примет участие в двух турнирах серии «Мастерс» — в Торонто и Цинциннати. В Канаде в прошлом году россиянин выступил не слишком удачно, проиграв в первом же матче Нику Кирьосу, зато через неделю в США разыгрался и дошёл уже до полуфинала. Учитывая достаточно успешный нынешний сезон, можно ожидать от Медведева высоких достижений на харде, где он наиболее опасен для соперников.

Примечательно, что во второй половине сезона россиянин выступит в новом комплекте формы, подготовленной его партнёром Lacoste. Набор выполнен в сине-белом цвете с оранжевой полоской и украшен именным логотипом Медведева, который он разработал самостоятельно. Картинка объединяет в себе его любовь к теннису и видеоиграм. В ней зашифрованы инициалы DM и удвоенная i из имени Даниил, а круг символизирует теннисный мяч. Все четыре элемента напоминают кнопки на игровом контроллере. Интересно, что сын Новака Джоковича Стефан на «Ролан Гаррос» был замечен в экипировке «от Медведева», хотя сербский теннисист сотрудничает с тем же брендом.