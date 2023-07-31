iDNES: полиция Чехии разрешила двум российским теннисистам выступить на турнире в Либерце

Чешская полиция позволила российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку принять участие в турнире серии «челленджер» в Либерце.

Как сообщает iDNES.cz, в органах считают, что спортсмены находятся в стране на законных основаниях.

Директор турнира Томаш Трска заявил, что Клок до 2014 года имел украинское гражданство. А Киватцев много лет живёт в Италии и уже подал заявление на получение гражданства страны.

28 июля стало известно, что погранслужба Чехии не впустила в страну теннисистку из России для участия в турнире WTA в Праге.

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее сообщалось, что задержанной в аэропорту Праги российской теннисисткой оказалась Евгения Родина.