iDNES: полиция Чехии разрешила двум российским теннисистам выступить на турнире в Либерце
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Как сообщает iDNES.cz, в органах считают, что спортсмены находятся в стране на законных основаниях.
Директор турнира Томаш Трска заявил, что Клок до 2014 года имел украинское гражданство. А Киватцев много лет живёт в Италии и уже подал заявление на получение гражданства страны.
28 июля стало известно, что погранслужба Чехии не впустила в страну теннисистку из России для участия в турнире WTA в Праге.
28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.
Ранее сообщалось, что задержанной в аэропорту Праги российской теннисисткой оказалась Евгения Родина.