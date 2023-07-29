Рублёв заявил, что его часто путают с другими теннисистами

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что его часто путают с другими спортсменами.

«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Стефаносом Циципасом.

Когда я был в топ-50 рейтинга и меня путали, то ничего страшного не было. Теперь я в топ-10 и меня всё ещё путают», — приводит слова Рублёва Tennis-Infinity со ссылкой на Tennis Weekly Podcast.

На данный момент Рублёв занимает седьмое место в рейтинге ATP. В июле россиянин стал победителем турнира в шведском Бостаде.

Ранее Рублёв не смог оформить выход в 1/4 финала турнира в Гамбурге.