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Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости

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Сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости.
Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости
  • Gettyimages.ru

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с командой мы решили, что это правильное решение. Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед потрясающей публикой», — приводит слова Джоковича пресс-служба соревнований.

В основной сетке вторую ракетку мира заменит американец Кристофер Юбенкс.

Турнир в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа.

Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.

Ранее Джоковича оштрафовали на $8 тысяч за поломанную ракетку в финале Уимблдона.

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