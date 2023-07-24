Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости
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«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с командой мы решили, что это правильное решение. Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед потрясающей публикой», — приводит слова Джоковича пресс-служба соревнований.
В основной сетке вторую ракетку мира заменит американец Кристофер Юбенкс.
Турнир в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа.
Джокович за свою карьеру выиграл 23 турнира Большого шлема. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.
Ранее Джоковича оштрафовали на $8 тысяч за поломанную ракетку в финале Уимблдона.