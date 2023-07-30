Корнеева пропустит US Open из-за проблем с визой

Россиянка Алина Корнеева не сможет принять участие в Открытом чемпионате США по теннису 2023 года из-за проблем с въездом в страну.

«Я не сыграю на US Open. Я должна была получить визу в июне, сейчас слишком поздно. Но всё в порядке, это не последний турнир в США для меня», — цитирует Корнееву ТАСС.

16-летняя российская теннисистка 30 июля выиграла турнир ITF в Португалии. В финале она победила 186-ю ракетку мира Кароль Монне из Франции со счётом 6:0, 6:0.

В 2023 году Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

US Open пройдёт с 28 августа до 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Алина Корнеева проиграла в полуфинале юниорского Уимблдона-2023.