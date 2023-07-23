По баранке на финал: Рублёв разгромил Рууда, а Тимофеева переиграла Байндль

Андрей Рублёв завоевал 14-й титул в карьере, оказавшись сильнее Каспера Рууда в финале турнира в Бостаде. Первый сет прошёл в равной борьбе, а во втором россиянин прибавил и не оставил шансов четвёртой ракетке мира, повесив ему баранку — 6:0. Поддержала соотечественника Мария Тимофеева. В решающем матче соревнований в Будапеште 19-летняя спортсменка сломила сопротивление Катерины Байндль, в третьем сете не отдав сопернице ни одного гейма. Молодая теннисистка выиграла первый трофей на уровне WTA и совершила внушительный скачок в мировом рейтинге, поднявшись вверх на 117 позиций.

Баранка от Рублёва в финале

Андрей Рублёв провёл потрясающую неделю на грунтовом турнире в Бостаде. Он завоевал второй титул в текущем сезоне и 14-й в карьере. В финале теннисист без особых проблем разобрался с четвёртой ракеткой мира Каспером Руудом.

До этого спортсмены встречались шесть раз и четырежды сильнее оказывался россиянин. Однако в двух последних матчах побеждал норвежец, который из года в год прогрессирует и в данный момент в мировом рейтинге дышит в спину Карлосу Алькарасу, Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву. Высокий класс скандинава отмечали и отечественные специалисты. В частности, заслуженный тренер страны Виктор Янчук.

«Я думаю, в финале увидим борьбу. Рууд — очень хороший игрок, его класс выше, чем у прежних соперников Рублёва. Норвежец немного повыше в рейтинге... и немного превосходит Андрея по классу, но не настолько, чтобы его нельзя было побить. Оба относятся к когорте сильнейших теннисистов мира», — приводит слова Янчука ТАСС.

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Первый сет, как и ожидалось, получился равным и упорным. Теннисисты хорошо подавали, а после этого практически безошибочно действовали в розыгрышах. Однако чувствовалось небольшое преимущество Андрея. У него проходили классные укороченные, да и на задней линии он действовал надёжно. Именно Рублёв первым заработал брейк-пойнт в пятом гейме и сразу же его реализовал. Однако Рууд достаточно быстро восстановил равновесие, добившись успеха на приёме.

Россиянин не хотел откладывать дело до тай-брейка, поэтому вцепился в девятый гейм на подаче соперника при счёте 4:4. Теннисисты провели 16 розыгрышей, у Андрея были две отличные возможности выйти вперёд, но норвежец выстоял.

Впрочем, в укороченной партии седьмая ракетка мира Рублёв всё же добился своего. После неудачного кросса с бэкхенда в исполнении Рууда он вышел вперёд, а затем уже сам после плотного приёма закрутил мяч точно в боковую линию и повёл 6:2. Такое преимущество Рублёв уже не мог растерять и со второй попытки из четырёх реализовал сетбол.

Казалось, вся борьба ещё впереди, однако следующий сет преподнёс приятный сюрприз для болельщиков россиянина. Андрей, и так отлично смотревшийся на корте, ещё немного прибавил и стал справляться с первой подачей Каспера. Если в начале матча норвежец выигрывал 69% очков, то после паузы между партиями — всего 44%. Благодаря этому Рублёв сделал первый брейк уже во втором гейме, а затем уверенно взял ещё один и повёл 3:0.

Причём нельзя сказать, что Рууд действовал хуже, чем раньше. Просто его соперник показывал отличный теннис, очень точно, как будто робот, отправляя мячи в линии. Показалось, в какой-то момент норвежец просто опустил руки, не найдя способа остановить Рублёва. В итоге он не смог взять ни одного гейма на своей подаче и впервые в истории противостояния теннисистов была зафиксирована баранка — 6:0.

«Андрей, ты очень сложный соперник, но также и очень хороший человек, весёлый и с уважением относящийся к своим противникам. Однако сегодня ты попал во все чёртовы линии! Это не совсем уважительно по отношению ко мне», — с горечью пошутил после матча Рууд.

При этом сам Рублёв, по его словам, не успел психологически подготовиться к финалу, поскольку организаторы планировали переносить встречу из-за плохой погоды.

«Я не был замотивирован играть сегодня. Метеорологи обещали дождь с 14:00. Я был спокоен и уже готовился продолжить восстановление. А в 13:00 судьи сказали: «Похоже, мы сможем провести матч». Я шёл на обед в это время», — признался россиянин.

В рейтинге ATP после победы в Швеции Андрей останется на седьмой строчке, но существенно приблизится к идущему шестым Хольгеру Руне.

Сказка от Тимофеевой

Турнир WTA 250 в Будапеште для 19-летней Марии Тимофеевой даже без победы в финале можно было назвать сказкой. Однако россиянка не остановилась на достигнутом и в воскресенье завоевала титул на первом же турнире WTA в карьере, в основу которого она попала в качестве лаки-лузера. В решающем матче россиянка справилась с Катериной Байндль, занимающей 100-е место в мировом рейтинге.

Конечно, у болельщиков были опасения, что молодая теннисистка не сможет справиться с волнением. Но девушка развеяла все сомнения на свой счёт уже к середине первого сета. Она спокойно брала свою подачу и пыталась навязать борьбу на приёме, почти всегда успевала к укороченным и выглядела лучше в длинных розыгрышах, в которых после нескольких сильных ударов украинка начинала закидывать полусвечки на противоположную половину корта, пытаясь сбить темп.

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Тем не менее первые брейк-пойнты в шестом гейме всё же заработала более опытная, 29-летняя Байндль. Но реализовать три своих шанса Катерина не смогла, а Мария после этого почувствовала уверенность и отлично проявила себя на приёме. Соперница, ранее также не побеждавшая на турнирах WTA, запаниковала и отдала ещё одну свою подачу — 6:3.

Поражение заставило украинку взбодриться. Она начала действовать идеально, показав впечатляющую статистику: в первых двух своих геймах ей ни разу не потребовался второй мяч. Тимофеева сражалась, но зацепиться за очки в такой ситуации ей было очень сложно. При этом и на приёме Байндль стала играть агрессивнее, всё чаще удачно выходя к сетке.

Мария не ожидала такого напора от соперницы и теперь уже дрогнула она. Как результат в пятом гейме россиянка допустила несколько невынужденных ошибок, позволив украинке реализовать брейк-пойнт. Катерина продолжила давить и в концовке выдала серию из восьми подряд выигранных очков, заработав тройной сетбол. Впрочем, ей удалось это сделать не без помощи соперницы, которая перестала попадать по длине, а также часто отправляла мяч в сетку.

А дальше, как и в матче с Рублёвым, произошло невероятное. В третьем сете Тимофеева повесила Байндль баранку — 6:0. Причём статистически украинка всё так же хорошо подавала: у неё проходило 86% первых мячей, но только выиграть она смогла всего шесть очков из 19. Возможно, Катерина слишком много сил потратила в предыдущей партии, поскольку её темп был достаточно высоким, и спортсменке просто не хватило физических кондиций. Всё-таки накануне из-за переносов ей пришлось провести два матча с разницей в несколько часов. Помогла Марии и небольшая пауза: она смогла успокоиться и убрать обилие невынужденных ошибок.

«Эти ощущения очень новые для меня. И пока всё больше похоже на сон, потому что я вообще не должна была выступать на турнире. Но я здесь. (Смеётся.) Спасибо моему тренеру за терпение. Наконец-то после череды неудач у нас произошло что-то хорошее», — призналась спортсменка после награждения.

Тимофеева, кроме того, совершила невероятный скачок на 117 позиций в мировом рейтинге, поднявшись с 246-го места на 129-е.