Под копирку: Рублёв в шаге от второго титула в сезоне, Тимофеева — от первого в карьере

Андрей Рублёв поборется за 14-й титул в карьере на турнире ATP в шведском Бостаде. В полуфинале он сломил сопротивление Франсиско Серундоло. Обменявшись с аргентинцем победами на тай-брейках, россиянин нашёл в себе силы дожать его в концовке третьего сета, взяв две подачи соперника подряд. Схожим образом проложила себе путь в финал и Мария Тимофеева в Будапеште. 246-я ракетка мира взяла верх над Надией Подороской и впервые сыграет в решающем матче на соревнованиях уровня WTA. 19-летняя спортсменка встретится с украинкой Катериной Байндль.

Рублёв подправил статистику

Андрей Рублёв нацелился на свой 14-й титул в карьере и второй в текущем сезоне. Россиянин великолепно выступает в Бостаде на турнире ATP 250. Он уже добрался до финала, где ему предстоит сразиться с норвежцем Каспером Руудом.

Надо отметить, что, несмотря на не самый высокий статус соревнований, в Швецию приехало достаточно много сильных теннисистов. Уже в четвертьфинале отечественному спортсмену в соперники достался Александр Зверев, который является очень неудобным противником для седьмой ракетки мира.

Андрей впервые сумел обыграть его только в этом году в Дубае. И теперь повторил успех — 6:2, 6:3. Впрочем, возможно, Рублёву так легко дались последние противостояния, поскольку немец много пропустил из-за травмы — на прошлом «Ролан Гаррос» он очень неудачно подвернул ногу и покидал стадион на коляске. И есть ощущение, что пока теннисист, представляющий Германию, не вернулся на прежний уровень. Тем не менее счёт личных встреч у хороших друзей теперь 5-2 в пользу Зверева.

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В полуфинале россиянину предстояло сыграть с не менее опасным оппонентом — Франсиско Серундоло, который занимает 20-е место в рейтинге ATP. В этом году он уже побеждал в Истбурне, а в прошлом — здесь же, в Бостаде. Спортсмены ранее выходили на корт друг против друга один раз — на турнире в Гамбурге в 2022-м, — и сильнее тогда оказался аргентинец. Однако Андрей в текущем сезоне лучше выступает на грунте, поэтому в субботу ожидалось очень упорное противостояние.

Так и получилось. В первой партии оба теннисиста великолепно действовали на своей подаче. Причём чуть лучше выглядел аргентинец. У Серундоло первый мяч проходил в 72% случаев, благодаря чему он выиграл 25 очков из 26 на первой подаче (96%). У Рублёва статистика была похуже, поэтому Франсиско чуть чаще удавалось навязывать борьбу на приёме: он даже заработал два брейк-пойнта, но в эти моменты Андрей включался и спасал ситуацию.

В итоге дело дошло до тай-брейка, где всё решила единственная ошибка Серундоло. В ключевой момент он не попал справа по длине и подарил сопернику сетбол, которым тот сразу же воспользовался — 8:6.

Далее встреча проходила по тому же сценарию с одним изменением: великолепная подача Франсиско куда-то делась (58%), поэтому у Рублёва чаще появлялись шансы на приёме. Теннисисты устраивали длинные розыгрыши на задней линии и даже обменялись брейками, однако, кому достанется сет, вновь определяли в укороченной партии. В этот раз удача оказалась на стороне аргентинца. Россиянин вёл 5:3, но растерял своё преимущество и уступил 7:9.

В концовке матча Серундоло так и не наладил подачу. При этом и количество выигранных очков на первом мяче тоже резко упало по сравнению с первым сетом: всего 62%. Андрей же действовал более стабильно и не сбавлял обороты, что и сказалось на итоговом результате.

Пожалуй, во многом ключевым стал шестой гейм противостояния при счёте 3:2 в пользу Франсиско. Он наконец добился брейк-пойнта, но не смог воспользоваться шансом. После этого Рублёв полностью перехватил инициативу и дважды был великолепен на приёме. Причём в последнем гейме заработал тройной матчбол и победил — 6:3. Теперь россиянин поборется за второй титул в сезоне. В этом году он уже завоёвывал трофей в Монте-Карло.

Тимофеева вышла в первый финал турнира WTA

Порадовала болельщиков в субботу и юная Мария Тимофеева. Она пробилась в финал турнира WTA 250 в Будапеште, в основную сетку которого попала как лаки-лузер. Надо отметить, что лишь один матч в Венгрии прошёл у 19-летней спортсменки легко: всего два гейма она отдала в противостоянии с россиянкой Дианой Шнайдер — 6:1, 6:1. Во встречах с австралийкой Дарьей Савилл и словенкой Кайей Юван теннисистка проигрывала первые партии, однако затем перехватывала инициативу и доводила дело до победы.

Самой серьёзной соперницей на пути к финалу для Тимофеевой стала Надия Подороска. Аргентинка на данный момент занимает 80-е место в рейтинге WTA, в то время как все предыдущие оппонентки не входят в топ-100.

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Первая партия полуфинала началась достаточно нервно — теннисистки обменялись брейками. Но затем успокоились и стали более уверенно действовать на подаче. Причём Тимофеева дважды брала её под ноль, в то время как у соперницы возникали проблемы.

В итоге в седьмом гейме Мария всё же добилась желаемого, реализовав первый же заработанный брейк-пойнт, и повела в счёте. Но аргентинка не сдавалась и в решающий момент, когда Тимофеева пошла подавать на сет, сумела навязать борьбу и с четвёртой попытки вернула равновесие в матче.

В итоге всё решалось на тай-брейке, где небольшое преимущество россиянки дало о себе знать. Правда, её болельщикам всё же пришлось понервничать. Девушка реализовала лишь третий сетбол.

Вторая партия началась для Марии не лучшим образом. У неё разладилась подача. И если в начале встречи первый мяч проходил в 70% случаев, то после паузы — всего в 58%, а в первом гейме, который она отдала вчистую, и вовсе в 29%.

Именно это стало определяющим во всём сете. Ведь теперь Подороска чувствовала себя довольно комфортно на приёме. И хотя Мария с трудом сумела сделать обратный брейк, в пятом гейме вновь отпустила аргентинку вперёд, а затем отдала ещё одну свою подачу — 3:6.

В третьей партии развернулась нешуточная борьба за каждое очко. Лишь первую подачу Подороска взяла с комфортным для неё отрывом — россиянка оказалась сильнее в розыгрыше лишь раз. Во всех остальных начинались качели.

Причём увереннее девушки действовали на приёме, хотя процент попадания первым мячом обе поправили в лучшую сторону. Поэтому, как порой бывает в женском теннисе, победила в итоге та спортсменка, которая сумела остановить серию из пяти брейков подряд. К счастью, ей стала Мария. В восьмом гейме она всё же устояла под натиском Нади и повела 5:3.

А самой ожесточённой получилась последняя подача аргентинки. Девушки провели 14 розыгрышей, Тимофеева заработал три матчбола. Дважды соперница спаслась, но последний всё же остался за россиянкой — 6:3.

Мария впервые в карьере вышла в финал турнира WTA, и теперь с 246-го места в рейтинге уже точно поднимется на 148-ю строчку. И перед соперницей по решающему матчу у спортсменки есть небольшое преимущество: её субботняя встреча закончилась раньше, чем у украинки Катерины Байндль, а значит, россиянка явно будет свежее, хотя в данном случае всё же решающую роль, скорее всего, сыграет психология. Поскольку для Тимофеевой это будет лишь пятый матч в основной сетке соревнований такого уровня.