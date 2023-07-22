Потапова снялась с турнира WTA 250 в Гамбурге из-за проблем с визой

Российская теннисистка Анастасия Потапова приняла решение сняться с турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия) из-за проблем с визой.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году!» — написала Потапова в своих социальных сетях.

Потапова занимает 24-е место в рейтинге WTA. В 2022 году в Гамбурге россиянка смогла дойти до полуфинала турнира, где проиграла эстонке Анетт Контавейт со счётом 3:6, 5:7.

Соревнования пройдут с 23 по 29 июля.

Ранее Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо.