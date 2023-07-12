Непреодолимая преграда: Сафиуллин и Рублёв уступили Синнеру и Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона, выиграв по сету

Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин завершили выступление на Уимблдоне на стадии четвертьфинала. Рублёв выиграл стартовую партию у Новака Джоковича, но уступил в трёх последующих, больше не сумев сделать ни одного брейка. В свою очередь, его соотечественник так и не сумел справиться с подачей Янника Синнера, хотя взял у него один сет.

Удачное начало Рублёва и упущенные возможности

Нынешний Уимблдон получился более чем успешным для отечественных теннисистов. Они словно взяли реванш у организаторов за прошлогодний недопуск. Лишь во второй раз в истории до четвертьфинала турнира Большого шлема добрались сразу трое россиян. Впервые это произошло в 2021-м на Australian Open.

Однако из тройки наших спортсменов лишь Даниил Медведев считался фаворитом в своей паре и имел хорошие шансы пробиться дальше. В то же время для Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина проход в следующий раунд стал бы чудом. Например, первому предстояло помериться силами с самим Новаком Джоковичем.

К слову, серб накануне похвалил соперника, назвал его форхенд одним из лучших в туре и даже удивился тому, что тот ни разу не играл в полуфинале ТБШ. Но вторая ракетка планеты набрал потрясающий ход и горел желанием вслед за «Ролан Гаррос» выиграть и Уимблдон. На его стороне была и статистика личных встреч — 3:1. Москвич лишь раз обыграл Ноле, причём в домашних для визави стенах — в 2022-м в Белграде.

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Что касается Сафиуллина, ему достался не менее опасный оппонент — занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP Янник Синнер. К тому же Роман, пробившись так далеко, уже сотворил огромную сенсацию. Если успехи Медведева и Рублёва давно не удивляют болельщиков, то прорыв уроженца Подольска приятно шокировал, ведь до того он не пробивался на ТБШ дальше второго круга, а в основную сетку нынешнего розыгрыша Уимблдона попал только благодаря снятию Рафаэля Надаля.

Однако сдаваться россияне не собирались. Доказательством стал великолепный первый сет в исполнении Рублёва. Мало кто мог представить, что он возьмёт его, но москвич сделал это. Андрей здорово смотрелся на подаче и, если не позволял Джоковичу вступать в затяжные розыгрыши, спокойно набирал очки. Пожалуй, переломным моментом противостояния стал шестой гейм, когда серб не реализовал три брейк-пойнта. Один из розыгрышей на балансе вовсе растянулся на 20 ударов и остался за Новаком. Однако отечественный теннисист ценой невероятных усилий склонил чашу весов на свою сторону.

Зато при счёте 4:4 он свой шанс на приёме не упустил. Уже фаворит начал действовать не слишком уверенно, и Рублёв, заработав неожиданный брейк-пойнт, довёл дело до конца. Непросто было следом и подать на партию. Андрей записал себе в пассив пару ошибок, на ровном месте попадая в сетку, но всё же не позволил сопернику отыграться — 6:4. Его подача на старте работала идеально.

Увы, следующую партию уроженец Москвы провалил. Опытный серб недолго переживал неудачу, быстро пришёл в себя и с ходу сделал брейк. Рублёв был близок к тому, чтобы ответить сопернику той же монетой, но сам растерял преимущество. Он запомнился несколькими классными обводящими ударами, которым болельщики долго аплодировали, и заработал два брейк-пойнта. К сожалению, в решающий момент Андрей принялся допускать невынужденные помарки, нервничать, ругаться на себя и уступил.

После этого он окончательно расклеился и фактически бросил играть. В результате Джокович в тренировочном режиме под ноль забрал два гейма подряд. Лишь в концовке оппонент собрался и сумел размочить счёт. А на приёме он даже отыграл два сетбола, но это мало облегчило его положение — 1:6.

К сожалению, в третьем сете Рублёв также упустил немало возможностей. Для начала уже на старте он заработал двойной брейк-пойнт, но позволил оппоненту отыграться. Зато Новак на приёме действовал куда аккуратнее и в пятом гейме вырвался вперёд. К чести россиянина, на этот раз он не прекратил сопротивление и был близок к ответному брейку, но снова в самый важный миг принялся бить по аутам.

Тем не менее Андрей боролся до конца и заслужил похвалу трибун. А десятый гейм вовсе получился украшением матча. Серб вышел подавать на партию и быстро повёл — 40:15. Казалось, оппонент сдался. Однако Рублёв чудом сравнял счёт и даже заработал брейк-пойнт. Далее игра шла как на качелях. Джокович выгрызал очередной сет-пойнт, но россиянин восстанавливал равновесие на табло и сам вырывался вперёд. В одном из эпизодов он, прыгая за безнадёжным мячом, испачкал футболку в траве и немного повредил палец. А чего стоит потрясающий эпизод, когда уроженец Москвы помчался за безнадёжным укороченным и переиграл Ноле у сетки. Андрей был близок к брейку, но вновь немного не дожал соперника, и тот с пятой попытки всё же подал на сет.

К сожалению, на заключительную партию у россиянина не осталось сил как физических, так и психологических. А судьба противостояния была фактически решена после того, как фаворит отметился очередным брейком при счёте 1:1. На этот раз шансов спастись у соперника не было, хотя он записал себе в актив несколько красивых розыгрышей. Ну а точку на приёме Новак поставил в девятом гейме, не став затягивать встречу — 6:3.

Так Рублёв в восьмой раз упустил шанс впервые в карьере пробиться в полуфинал ТБШ, но по крайней мере выиграл у второй ракетки планеты третий сет в карьере. Добиться большего помешала слабая реализация брейк-пойнтов — всего один из восьми, тогда как у оппонента — четыре из десяти. Также Андрей грешил необязательными помарками в самые ответственные моменты.

Сложная подача и грубые ошибки Сафиуллина

Несмотря на то что Сафиуллин считался андердогом, он достаточно неплохо начал противостояние с Синнером. Роман действовал уверенно и смело, словно ему не впервой выступать на таком уровне. Он был хорош на своей подаче, да и на приёме регулярно набирал очки. Особенно опасно смотрелся бэкхенд россиянина, с которым итальянец ничего не мог поделать. А в пятом гейме он вдобавок продемонстрировал наличие характера, отыграв два брейк-пойнта.

Увы, но в решающий момент при счёте 4:4 итальянец показал разницу в классе, взяв чужую подачу. Да и соперник дрогнул, допустив ряд невынужденных ошибок. Сначала он неудачно выполнил укороченный, а затем отправил мяч в аут. Спастись с тройного брейк-пойнта было уже почти нереально. А следом Янник спокойно подал на партию.

Начало второго сета также получилось для него непростым. В первом же гейме на приёме россиянин повёл 30:0, но умудрился растерять преимущество. Тут же поймавший кураж Синнер сделал брейк под ноль. На этом он не остановился, не позволив оппоненту набрать ни очка и на собственной подаче. В эти минуты он играл уверенно и быстро, а Сафиуллин не успевал за ним и допускал помарки.

Тем неожиданней оказался перелом, который вскоре произошёл во встрече. Роману удалось успокоиться и собраться, а итальянец, напротив, расслабился. Очень помог отечественному спортсмену брейк при счёте 2:3. Затем он поймал кураж и начал показывать теннис высочайшего уровня. У него получалось всё: мощные подачи, выходы к сетке, хитрые удары по углам корта. Оппонент же сам дарил ему очко за очком. И когда Сафиуллин сделал ещё один брейк, стало понятно, что своего он не упустит. Так Роман спасся со счёта 1:3, взяв пять геймов подряд — 6:3.

Казалось, уроженец Подольска обязан прибавить, ведь у него появилась реальная возможность сотворить ещё одну сенсацию. Однако в оставшихся сетах Синнер наглядно продемонстрировал, что разница в классе между ними пока ещё слишком велика. Во-первых, Сафиуллин ничего не мог поделать с чужой подачей. Наглядная статистика: в четырёх геймах из пяти на приёме в третьем сете он не набрал ни очка. Итальянец выполнил в два раза больше эйсов, чем россиянин (14 против семи), и показал невероятный процент побед в розыгрышах первой подачей (90%).

В свою очередь, Роман потерял уверенность в себе и принялся допускать намного больше ошибок, чем до того. В безобидных ситуациях он либо отправлял мячи в аут, либо попадал в сетку. В результате два заключительных сета прошли по одинаковому сценарию. При счёте 2:2 Синнер брал по четыре гейма подряд и ставил точку.

Несмотря на поражение, винить Сафиуллина не в чем, ведь он и без того добился огромного для себя успеха, пробившись в четвертьфинал ТБШ. Более того, он впервые в карьере поднимется в топ-50 мирового рейтинга. В настоящий момент в LIVE-таблице ATP Роман занимает 43-ю строчку. Синнер же в возрасте 21 года стал самым молодым полуфиналистом в истории Уимблдона после Джоковича.

«Я всё равно доволен этим турниром, тем, что смог выйти в четвертьфинал. Янник, безусловно, один из самых сложных соперников. Он очень хорош на любом покрытии. Я бы сказал, что сегодня он был намного лучше, чем я. Он заслужил эту победу», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.