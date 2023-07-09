День рекордов: Рублёв и Сафиуллин впервые в карьере пробились в четвертьфинал Уимблдона, Андреева — в четвёртый круг

Андрей Рублёв в напряжённом матче взял верх над Александром Бубликом в четвёртом круге Уимблдона. Представитель Казахстана исполнил 39 эйсов и отыгрался со счёта 0:2 по сетам, но всё же не смог помешать седьмой ракетке мира впервые в карьере пробиться в четвертьфинал. Его соотечественник Роман Сафиуллин также вошёл в восьмёрку сильнейших турнира, в четырёх партиях расправившись с Денисом Шаповаловым. В свою очередь, юная Мирра Андреева победила Анастасию Потапову и повторила достижение Марии Шараповой, сумев добраться до 1/8 финала соревнований в Лондоне до наступления 17-летия.

Вторая после Шараповой

Российские болельщики с нетерпением ждали противостояния 16-летней Мирры Андреевой с более опытной, но также ещё совсем юной Анастасией Потаповой, которая добилась существенного прогресса в прошлом сезоне и заслуженно входит в топ-30 мирового рейтинга.

Девушки уже встречались однажды, на турнире в Тунисе в прошлом году, и сильнее оказалась Анастасия. Правда, уже тогда матч для неё получился непростым — она сломила сопротивление соперницы только в третьем сете. Сейчас Мирра ещё более опасна, поскольку почувствовала уверенность в себе: во втором круге она великолепно действовала против победительницы «Ролан Гаррос» Барборы Крейчиковой. Причём сделала это на новом для себя покрытии: до Уимблдона на траве она ни разу не играла.

Также по теме С минимальными потерями: Медведев и Александрова вышли в четвёртый круг Уимблдона, Блинкова проиграла Соболенко Даниил Медведев сломил сопротивление Мартона Фучовича и пробился в 1/8 финала Уимблдона, повторив свой лучший результат на британском...

Противостояние двух россиянок превратилось в настоящую битву характеров. Обе девушки были настроены сражаться и часто действовали великолепно. Матч начался с обмена брейками, а далее теннисистки вцепились в третий гейм на подаче Потаповой. Они провели 16 розыгрышей, и Мирра только с шестой попытки вышла вперёд — 2:1.

Это поражение сильно подкосило Настю, она начала ошибаться — 16 невынужденных против четырёх у соперницы. Андреева же, напротив, собралась и действовала очень спокойно. Как результат, она взяла четыре гейма подряд и повела уже 5:1. В этот момент Потапова пришла в себя и наконец под ноль забрала свою подачу, которая у неё не очень получалась: первый мяч проходил только в 53% случаев. Однако спасти сет она уже не смогла — 2:6.

Вторая партия сложилась намного более нервно. В результате выросло число невынужденных ошибок: 29 — у Насти и 19 — у Мирры. При этом девушки с первого же гейма показали, что готовы бороться за каждое очко. Андреева продолжала давить и заставила Потапову побегать на своей подаче. Россиянки провели 14 розыгрышей, и в итоге 16-летняя теннисистка добилась своего, реализовав первый же брейк-пойнт.

Затем Мирра чуть-чуть расслабилась и позволила сопернице взять четыре гейма подряд, доведя ситуацию до критической — 4:1. Однако сдавать уроженка Красноярска не собиралась. Сначала она наконец-то удержала свою подачу, а затем вновь проявила чудеса на приёме. Правда, нервы давали о себе знать: она сумела сделать брейк лишь с третьей попытки.

Изрядно помучили друг друга девушки в девятом гейме при счёте 4:4. В случае успеха Мирры после этого она шла бы подавать на матч. Понимая ситуацию, Андреева изо всех сил пыталась его выиграть. И возможностей у неё было предостаточно — сразу семь (!). Но в решающие моменты юная теннисистка ошибалась в простых ситуациях, при этом у неё проходили свечи под заднюю линию, когда Анастасия выходила к сетке, и очень опасные укороченные. Тем не менее Потапова всё же выстояла и попробовала тут же додавить соперницу на приёме, заработав два сетбола. Однако и она не воспользовалась своими шансами.

В итоге победный брейк остался за Миррой. Помогла ей и 23-я ракетка мира, допустив двойную и попав в трос в решающий момент, после чего мяч угодил в аут. На своей подаче Андреева действовала хладнокровно и реализовала первый же матчбол. Правда, опять же после ошибки соперницы: Настя смэшем угодила в сетку.

Таким образом, Андреева повторила рекорд Шараповой, выйдя в четвертый круг после победы в двух сетах до наступления 17-летия. После встречи Мирра, пытавшаяся контролировать себя всю игру, не выдержала и расплакалась от радости. Как она призналась потом, во время поединка у неё не было времени даже отдышаться, не то что выражать эмоции.

«Я очень много работала над тем, чтобы сохранять спокойствие на корте. Но сегодня, честно говоря, даже если бы хотела показать какие-то эмоции, не смогла бы. Потому что задыхалась почти каждую секунду», — сказала Андреева.

За право сыграть в четвертьфинале Мирре предстоит бороться с Мэдисон Киз. У 18-й ракетки мира пока самой серьёзной соперницей на турнире была украинка Марка Костюк, с которой она легко справилась в двух партиях. На стороне американки один дополнительный выходной, поскольку матч россиянок был перенесён на день из-за дождя.

Сенсация от Сафиуллина

Роман Сафиуллин на Уимблдоне, как и Андреева, продолжает удивлять болельщиков. Россиянин впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира. На этот раз он обыграл Дениса Шаповалова. Причём нельзя сказать, что испытал при этом большие трудности. Ранее теннисисты встречались дважды, и оба противостояния остались за канадцем.

Проблемы у отечественного спортсмена возникли только в первом сете. Он допустил в четыре раза больше невынужденных ошибок, а при подаче даже первым мячом процент выигранных очков был не таким большим: всего 65%. Шаповалов же более уверенно брал свои подачи — дважды под ноль. А решающим стал единственный брейк-пойнт в четвёртом гейме, который Денис сразу же реализовал (6:3).

Однако во второй партии россиянин потихоньку начал перехватывать инициативу. Теперь уже у соперника стало больше невынужденных ошибок: девять против шести у Романа. Лучше пошла у Сафиуллина первая подача и процент выигранных на ней мячей существенно увеличился. При этом теннисист сам начал обострять игру: у него 15 виннеров, а у оппонента всего восемь. Поэтому вполне логично, что именно отечественный спортсмен сумел первым сделать брейк в шестом гейме, пусть и благодаря двум двойным канадца.

Надо отдать должное Денису — он сопротивлялся до последнего и вцепился в гейм на подаче россиянина при счёте 5:3 в его пользу. Теннисисты совершили 16 розыгрышей и боролись друг с другом больше десяти минут. У Шаповалова было два брейк-пойнта, однако Роман с четвёртой попытки всё же выиграл сет.

Возможно, во время этой битвы канадец потянул мышцу или же получил какое-то другое повреждение ноги, так как к концу матча он начал прихрамывать. Но в третьей партии его игра абсолютно расклеилась. Теннисист не был похож сам на себя. Число невынужденных ошибок выросло до 15, не ладилась и подача — шесть двойных. Сафиуллин же на кураже действовал чётко и аккуратно, не отдав сопернику ни одного очка на своей подаче за сет, трижды он брал свои геймы под ноль. Итог — разгромные 6:1 в пользу Романа.

В четвёртой партии характер игры не изменился. Да, канадец меньше ошибался, но в решающие моменты не успевал к мячу. У Сафиуллина же получались мощные и плотные удары с задней линии. Впрочем, и к сетке он ходил успешно, выиграв 18 очков из 23 за матч. На этот раз сразу повести в счёте Роману не удалось, однако и у соперника ничего не получилось на приёме. В итоге первые два брейк-пойнта заработал именно россиянин в восьмом гейме и один из них реализовал. Этого оказалось достаточно, чтобы взять сет и матч.

В четвертьфинале теннисиста ждёт ещё более серьёзный оппонент — Янник Синнер, который легко справился в 1/8 финала c Даниэлем-Элаи Галаном. Ранее россиянин лишь раз встречался с итальянцем, и тогда сильнее оказался соперник. Однако Роман на Уимблдоне уже доказал, что умеет преподносить сюрпризы.

Вымученная победа Рублёва

Очень сложный противник в 1/8 финала ждал Андрея Рублёва. С представителем Казахстана Александром Бубликом он встречался совсем недавно: в финале турнира в Галле, где уступил уроженцу Москвы в трёх сетах. И теперь у седьмой ракетки мира была возможность взять реванш.

Поначалу у отечественного спортсмена всё неплохо получалось. Не помешали даже проблемы с пальцем: во время одного из розыгрышей Рублёв сорвал ноготь. Поэтому пришлось брать медицинский тайм-аут. Однако на действия Андрея это не влияло: он хорошо подавал и практически не ошибался. Бублик же действовал более нервно, и по сути, сам отдал партию, в 12 гейме допустив две двойные ошибки подряд.

Также по теме Непреодолимый рубеж: Рублёв уступил Бублику в финале турнира в Галле и не смог выиграть первый трофей на траве Андрей Рублёв не смог завоевать свой первый трофей в карьере на травяном покрытии. Он второй раз за последние три года добрался до...

В следующем сете проблемы на подаче у Бублика сохранились. У него реже проходил первый мяч, что является главным оружием Александра, поэтому у Рублёва было достаточно возможностей сделать брейк, но добился своего он только в шестом гейме. И далее спокойно довёл дело до победы — 6:4. Соперник из-за этого нервничал, и, казалось, психологическое преимущество полностью на стороне россиянина.

Однако в третьей партии всё изменилось. Александр сумел перезагрузиться в перерыве. Он начал попадать первым мячом (75%) и совершил 12 эйсов, убрал невынужденные ошибки. Рублёву приходилось непросто на приёме, тем не менее, и свои геймы он не отдавал. В итоге дело дошло до затяжного тай-брейка, в котором в концовке чуть сильнее оказался Бублик. Сначала при ровно он подал навылет, а потом при розыгрыше обводящим ударом попал точно в заднюю линию.

Четвёртая партия проходила по тому же сценарию. Никто из соперников не собирался сбавлять обороты, великолепно действуя на корте. Бублик полностью наладил подачу: три своих гейма подряд он взял «под ноль». Не возникало проблем и у Рублёва. Борьба завязалась лишь при счёте 5:4 в пользу Андрея. Он заработал двойной матчбол на приёме, но не смог его реализовать. Как результат, очередной тай-брейк, на котором Александр опять, казалось бы, подарил сопернику победу двойной ошибкой, но в концовке выиграл четыре очка подряд и взял партию.

В такой ситуации Рублёва часто подводят эмоции. Но на этот раз спортсмен не расклеился, и в пятом сете всё же добился своего: определяющим стал его единственный брейк в седьмом гейме — 6:4. Причём, игра изобиловала классными розыгрышами. В одном из эпизодов Андрей в падении дотянулся до мяча, так что даже Шаповалов схватился за голову от удивления.

«Вероятно, это был один из самых удачных ударов. Не знаю. Это была удача и ничего больше. Не думаю, что смогу сделать что-то подобное ещё раз», — заявил Рублёв уже после матча.

Как оказалось, в концовке россиянин чувствовал усталость и просто ждал ошибки соперника на подаче, который, к слову, за игру совершил 39 эйсов.

«Не терял надежды. Я просто ждал шанс, чтобы сделать брейк. Он ведь не мог вечно подавать свои «пушки»? Моя победа однозначно стоила всех затраченных усилий. Я в четвертьфинале Уимблдона!» — сказал Рублёв.

Для Андрея четвертьфинал Уимблдона также лучший результат в карьере. Всего же восьмёрку сильнейших на турнирах Большого шлема он попадал семь раз, но ещё ни разу не проходил дальше.