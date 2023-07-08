С минимальными потерями: Медведев и Александрова вышли в четвёртый круг Уимблдона, Блинкова проиграла Соболенко

Даниил Медведев сломил сопротивление Мартона Фучовича и пробился в 1/8 финала Уимблдона, повторив свой лучший результат на британском турнире Большого шлема. Россиянин отдал первый сет, однако благодаря стабильной подаче сумел переломить ход встречи и взял оставшиеся три. Екатерина Александрова также проследовала в следующий раунд, проиграв венгерке Далме Галфи всего четыре гейма. Не смогла поддержать почин соотечественницы Анна Блинкова, уступившая одной из фавориток соревнований Арине Соболенко.

Медведев повторил свой рекорд на Уимблдоне

Российские теннисисты продолжают ставить рекорды на Уимблдоне. Так, Даниил Медведев не стал отставать от Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина, выйдя в 1/8 финала и повторив свой лучший результат на турнире. Далее четвёртого раунда третья ракетка мира в Лондоне пока не проходил.

Впрочем, чтобы оказаться столь далеко, спортсмену пришлось попотеть: противостояние с Мартоном Фучовичем сложилось очень непросто. До этого теннисисты играли друг с другом четыре раза, и трижды сильнее был Даниил. Однако последний матч в 2020 году в первом круге «Ролан Гаррос» остался за венгром.

Лучше выглядел 67-й номер рейтинга ATP и в начале встречи на травяном корте Лондона. Он выстоял в первом же гейме на своей подаче, когда Медведев заработал двойной брейк-пойнт, и, воодушевившись, сразу же воспользовался возможностью повести в счёте на приёме. Фучович старался действовать агрессивно, часто выходил к сетке, а однажды даже эффектно отбил мяч в падении. При этом у Мартона шла первая подача (68% попаданий), поэтому россиянину в первой партии так и не удалось ликвидировать отставание. В итоге венгр уверенно выиграл сет со счётом 6:4, взяв свой последний гейм и вовсе под ноль.

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После перерыва ситуация на корте не изменилась, и болельщикам россиянина пришлось поволноваться: Даниил постоянно срывал удары с задней линии после неудобных слайсов соперника и уже в третьем гейме вновь мог оказаться в роли догоняющего, но выручил первый в матче эйс, который не только помог спастись на брейк-пойнте, но и во многом стал ключевым во всей встрече. Медведев наконец почувствовал уверенность в себе и потихоньку стал перехватывать инициативу, тогда как у венгра начались проблемы. В первую очередь у Фучовича пропала первая подача (57%). И это позволило третьей ракетке мира наконец-то сделать первый брейк. Причём Даниил забрал гейм на приёме под ноль и далее спокойно и уверенно довёл дело до победы в сете — 6:3.

В третьей партии статистика по попаданию первым мячом у Мартона упала ещё сильнее — до 50%. В такой ситуации на приёме россиянину стало играть уже намного проще. Было видно: он контролирует ситуацию на корте. Теннисист сразу же сделал брейк и далее взял два своих гейма под ноль. При счёте 4:3 Фучович приложил все усилия, чтобы всё-таки зацепиться за очки на приёме, но смог добиться лишь нескольких «ровно». До последнего сражался он и дальше на своей подаче, сумев спастись на сетболе. Однако только отсрочил неизбежное — 6:4.

Четвёртая партия и вовсе началась с нокаута от Медведева. Второй гейм он провёл буквально за минуту, трижды исполнив эйс. Такая ситуация сильно деморализовала соперника, и он сразу же отдал свою подачу. А потом решил прибегнуть к медицинскому тайм-ауту: врач долго колдовал над его лодыжкой. Казалось, матч на этом и закончится. Однако Мартон не собирался сдаваться и после паузы с перебинтованной ногой продолжал бороться. Даже создалось впечатление, что соперник Даниила немного ожил, но оно оказалось обманчивым. Россиянин не упустил инициативу и попробовал сделать ещё один брейк при счёте 5:4 в свою пользу, но Фучович выстоял под громкие аплодисменты публики — спортсмены демонстрировали очень хороший теннис, и всем хотелось последить за ними подольше.

«Что мне нравится в зрителях на Уимблдоне, так это то, что они всегда болеют за того, кто проигрывает, они всегда хотят увидеть пять сетов… Но потом я думаю: «Пятый сет, как это будет? Они переметнутся на другую сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?» — пошутил после встречи Медведев.

Тем не менее энергетики трибун венгру не хватило. Даниил на своей подаче заработал двойной матчбол и спустя три часа выиграл встречу.

В следующем круге россиянин поборется с чехом Иржи Легечкой, который в тяжёлом пятисетовом матче победил американца Томми Пола. В других противостояниях мужской сетки турнира обошлось без сенсаций: Стефанос Циципас справился с Ласло Джере, а Карлос Алькарас уступил одну партию Николасу Харри. Не без проблем продвинулся дальше Хольгер Руне — он сумел обыграть Алехандро Давидович-Фокину только на тай-брейке в пятой партии.

Александрова сыграет с Соболенко

В женской части Уимблдона также не обошлось без российско-венгерского противостояния. Екатерина Александрова встречалась с Далмой Галфи, занимающей 129-е место в рейтинге WTA. Спортсменке повезло со жребием, и до третьего круга она не играла с соперницами из топ-20, куда стремится отечественная теннисистка.

В этом матче обошлось без сюрпризов. Александрова на правах фаворитки сразу же захватила инициативу и не позволила венгерке взять ни одного гейма в первой партии, повесив ей баранку. Ноль красовался у Галфи и в графе «Выигранные очки со второй подачи».

Следующая партия по счёту выглядит более упорной — 6:4. Однако на самом деле Екатерина полностью контролировала игру и больше экономила силы, ограничившись единственным брейком в седьмом гейме, которого было вполне достаточно для победы. В данном случае показательна статистика по количеству виннеров: 20 против семи у Далмы. При этом Галфи за весь матч так и не смогла ничем удивить россиянку на приёме, не заработав ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала у Екатерины будет куда более грозный соперник — Арина Соболенко, одна из фавориток Уимблдона. Она также не испытала серьёзных проблем в третьем круге, выбив из борьбы Анну Блинкову (6:2, 6:3).

Первый сет белоруска сразу начала с того, что взяла десять очков и повела 3:0. Но надо отдать должное россиянке: она не расклеилась и даже сумела сделать брейк в пятом гейме. Однако существенно на расстановку сил на корте это повлиять не могло. Соболенко, как и Александрова ранее, полностью доминировала. Число попаданий первым мячом у неё составило 70% против 48% у Анны, которая к тому же допустила четыре двойные ошибки.

Вторая партия прошла по тому же сценарию с одним небольшим исключением — вначале Соболенко немного расслабилась, у неё возникли трудности на подаче (60%), и Блинкова смогла повести в счёте — 2:1. Однако отданные очки взбодрили белоруску — после этого она взяла сразу четыре гейма подряд. Причём решающим получился седьмой, последняя попытка россиянки спастись. Он продлился 22 розыгрыша, у Анны было четыре брейк-пойнта, но ни одним она так и не воспользовалась.

В других матчах также обошлось без громких сенсаций: Беатрис Хаддад-Майа справилась с Сораной Кырстей, а Петра Квитова переиграла Наталию Стеванович. Многие болельщики ждали российское противостояние Анастасии Потаповой и Мирры Андреевой, но встречу пришлось перенести на следующий день из-за начавшегося во время их разминки дождя.