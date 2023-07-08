С минимальными потерями: Медведев и Александрова вышли в четвёртый круг Уимблдона, Блинкова проиграла Соболенко
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- © Shi Tang
Медведев повторил свой рекорд на Уимблдоне
Российские теннисисты продолжают ставить рекорды на Уимблдоне. Так, Даниил Медведев не стал отставать от Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина, выйдя в 1/8 финала и повторив свой лучший результат на турнире. Далее четвёртого раунда третья ракетка мира в Лондоне пока не проходил.
Впрочем, чтобы оказаться столь далеко, спортсмену пришлось попотеть: противостояние с Мартоном Фучовичем сложилось очень непросто. До этого теннисисты играли друг с другом четыре раза, и трижды сильнее был Даниил. Однако последний матч в 2020 году в первом круге «Ролан Гаррос» остался за венгром.
Лучше выглядел 67-й номер рейтинга ATP и в начале встречи на травяном корте Лондона. Он выстоял в первом же гейме на своей подаче, когда Медведев заработал двойной брейк-пойнт, и, воодушевившись, сразу же воспользовался возможностью повести в счёте на приёме. Фучович старался действовать агрессивно, часто выходил к сетке, а однажды даже эффектно отбил мяч в падении. При этом у Мартона шла первая подача (68% попаданий), поэтому россиянину в первой партии так и не удалось ликвидировать отставание. В итоге венгр уверенно выиграл сет со счётом 6:4, взяв свой последний гейм и вовсе под ноль.
После перерыва ситуация на корте не изменилась, и болельщикам россиянина пришлось поволноваться: Даниил постоянно срывал удары с задней линии после неудобных слайсов соперника и уже в третьем гейме вновь мог оказаться в роли догоняющего, но выручил первый в матче эйс, который не только помог спастись на брейк-пойнте, но и во многом стал ключевым во всей встрече. Медведев наконец почувствовал уверенность в себе и потихоньку стал перехватывать инициативу, тогда как у венгра начались проблемы. В первую очередь у Фучовича пропала первая подача (57%). И это позволило третьей ракетке мира наконец-то сделать первый брейк. Причём Даниил забрал гейм на приёме под ноль и далее спокойно и уверенно довёл дело до победы в сете — 6:3.
В третьей партии статистика по попаданию первым мячом у Мартона упала ещё сильнее — до 50%. В такой ситуации на приёме россиянину стало играть уже намного проще. Было видно: он контролирует ситуацию на корте. Теннисист сразу же сделал брейк и далее взял два своих гейма под ноль. При счёте 4:3 Фучович приложил все усилия, чтобы всё-таки зацепиться за очки на приёме, но смог добиться лишь нескольких «ровно». До последнего сражался он и дальше на своей подаче, сумев спастись на сетболе. Однако только отсрочил неизбежное — 6:4.
Четвёртая партия и вовсе началась с нокаута от Медведева. Второй гейм он провёл буквально за минуту, трижды исполнив эйс. Такая ситуация сильно деморализовала соперника, и он сразу же отдал свою подачу. А потом решил прибегнуть к медицинскому тайм-ауту: врач долго колдовал над его лодыжкой. Казалось, матч на этом и закончится. Однако Мартон не собирался сдаваться и после паузы с перебинтованной ногой продолжал бороться. Даже создалось впечатление, что соперник Даниила немного ожил, но оно оказалось обманчивым. Россиянин не упустил инициативу и попробовал сделать ещё один брейк при счёте 5:4 в свою пользу, но Фучович выстоял под громкие аплодисменты публики — спортсмены демонстрировали очень хороший теннис, и всем хотелось последить за ними подольше.
«Что мне нравится в зрителях на Уимблдоне, так это то, что они всегда болеют за того, кто проигрывает, они всегда хотят увидеть пять сетов… Но потом я думаю: «Пятый сет, как это будет? Они переметнутся на другую сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?» — пошутил после встречи Медведев.
Тем не менее энергетики трибун венгру не хватило. Даниил на своей подаче заработал двойной матчбол и спустя три часа выиграл встречу.
В следующем круге россиянин поборется с чехом Иржи Легечкой, который в тяжёлом пятисетовом матче победил американца Томми Пола. В других противостояниях мужской сетки турнира обошлось без сенсаций: Стефанос Циципас справился с Ласло Джере, а Карлос Алькарас уступил одну партию Николасу Харри. Не без проблем продвинулся дальше Хольгер Руне — он сумел обыграть Алехандро Давидович-Фокину только на тай-брейке в пятой партии.
Александрова сыграет с Соболенко
В женской части Уимблдона также не обошлось без российско-венгерского противостояния. Екатерина Александрова встречалась с Далмой Галфи, занимающей 129-е место в рейтинге WTA. Спортсменке повезло со жребием, и до третьего круга она не играла с соперницами из топ-20, куда стремится отечественная теннисистка.
В этом матче обошлось без сюрпризов. Александрова на правах фаворитки сразу же захватила инициативу и не позволила венгерке взять ни одного гейма в первой партии, повесив ей баранку. Ноль красовался у Галфи и в графе «Выигранные очки со второй подачи».
Следующая партия по счёту выглядит более упорной — 6:4. Однако на самом деле Екатерина полностью контролировала игру и больше экономила силы, ограничившись единственным брейком в седьмом гейме, которого было вполне достаточно для победы. В данном случае показательна статистика по количеству виннеров: 20 против семи у Далмы. При этом Галфи за весь матч так и не смогла ничем удивить россиянку на приёме, не заработав ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала у Екатерины будет куда более грозный соперник — Арина Соболенко, одна из фавориток Уимблдона. Она также не испытала серьёзных проблем в третьем круге, выбив из борьбы Анну Блинкову (6:2, 6:3).
Первый сет белоруска сразу начала с того, что взяла десять очков и повела 3:0. Но надо отдать должное россиянке: она не расклеилась и даже сумела сделать брейк в пятом гейме. Однако существенно на расстановку сил на корте это повлиять не могло. Соболенко, как и Александрова ранее, полностью доминировала. Число попаданий первым мячом у неё составило 70% против 48% у Анны, которая к тому же допустила четыре двойные ошибки.
Вторая партия прошла по тому же сценарию с одним небольшим исключением — вначале Соболенко немного расслабилась, у неё возникли трудности на подаче (60%), и Блинкова смогла повести в счёте — 2:1. Однако отданные очки взбодрили белоруску — после этого она взяла сразу четыре гейма подряд. Причём решающим получился седьмой, последняя попытка россиянки спастись. Он продлился 22 розыгрыша, у Анны было четыре брейк-пойнта, но ни одним она так и не воспользовалась.
В других матчах также обошлось без громких сенсаций: Беатрис Хаддад-Майа справилась с Сораной Кырстей, а Петра Квитова переиграла Наталию Стеванович. Многие болельщики ждали российское противостояние Анастасии Потаповой и Мирры Андреевой, но встречу пришлось перенести на следующий день из-за начавшегося во время их разминки дождя.
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