Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск теннисистов из России

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру.

«Да, в этом году Уимблдон устроил отличную рекламу СВО. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев!», — написал Гашек в соцсетях.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Турнир проходит с 26 июня по 16 июля.

Ранее генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Салли Болтон назвала правильным решение допустить россиян на турнир.