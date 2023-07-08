Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск теннисистов из России
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«Да, в этом году Уимблдон устроил отличную рекламу СВО. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев!», — написал Гашек в соцсетях.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Турнир проходит с 26 июня по 16 июля.
Ранее генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Салли Болтон назвала правильным решение допустить россиян на турнир.