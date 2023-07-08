Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему российский теннисит Даниил Медведев смог одолеть венгра Мартона Фучовича.

«Закономерный результат. Но Медведеву ещё надо приобретать опыт игры на траве, потому что ещё есть какие-то минусы. Нужно повысить темп игры на траве. Но сегодня его мастерства хватило. Он стабильный игрок задней линии по отскочившему мячу», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин обыграл Фучовича со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).

Ранее Александрова обыграла Галфи и вышла в четвёртый круг Уимблдона.