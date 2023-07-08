Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона
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«Закономерный результат. Но Медведеву ещё надо приобретать опыт игры на траве, потому что ещё есть какие-то минусы. Нужно повысить темп игры на траве. Но сегодня его мастерства хватило. Он стабильный игрок задней линии по отскочившему мячу», — цитирует Янчука «Чемпионат».
Россиянин обыграл Фучовича со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.
В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).
Ранее Александрова обыграла Галфи и вышла в четвёртый круг Уимблдона.