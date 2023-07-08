Тарпищев считает, что Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне
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«Андреевой бояться уже нечего. Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.
В следующем туре Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.
Ранее Джокович обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг Уимблдона.