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Тарпищев считает, что Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Великобритании.
Тарпищев считает, что Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Андреевой бояться уже нечего. Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

В следующем туре Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Ранее Джокович обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг Уимблдона.

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