Тарпищев считает, что Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Великобритании.

«Андреевой бояться уже нечего. Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

В следующем туре Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Ранее Джокович обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг Уимблдона.