Чесноков: Андреева великолепна, но ещё не готова к победе на Уимблдоне
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«Мирра совершенно спокойно прошла эти три круга. Как она это делает? Просто сумасшествие!
Она великолепна, но ещё не готова к победе на Уимблдоне», — приводит слова Чеснокова Sport24.
В матче третьего круга она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5.
Россиянка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В следующем круге она сыграет с Мэдисон Киз из США.
Ранее сообщалось, что Андреева расплакалась после победы над Потаповой.