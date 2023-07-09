Чесноков: Андреева великолепна, но ещё не готова к победе на Уимблдоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился эмоциями после выхода Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона.

«Мирра совершенно спокойно прошла эти три круга. Как она это делает? Просто сумасшествие!

Она великолепна, но ещё не готова к победе на Уимблдоне», — приводит слова Чеснокова Sport24.

В матче третьего круга она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5.

Россиянка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В следующем круге она сыграет с Мэдисон Киз из США.

Ранее сообщалось, что Андреева расплакалась после победы над Потаповой.