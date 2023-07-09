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Медведев назвал исключительными результаты 16-летней россиянки Андреевой

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил результаты соотечественницы Мирры Андреевой.

«То, что Андреева делает в 16 лет, просто исключительно. Одно дело — показывать хороший теннис, другое — стабильно побеждать. Уже несколько турниров подряд Мирре удаётся преодолевать квалификацию и далеко проходить по сетке», — приводит слова Медведева Asap Sports.

По мнению теннисиста, у 16-летней россиянки большое будущее.

«Надеюсь, Андреева сможет продолжать выступать в том же духе и продолжать идти дальше и дальше на турнирах Большого шлема», — заявил он.

9 июля Андреева встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой в третьем круге Уимблдонского турнира.

Ранее Медведев заявил, что готов променять всё на победу на турнире Большого шлема.

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