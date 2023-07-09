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Сафиуллин заявил, что не изменит привычки после рекордных для себя призовых на Уимблдоне

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Российский теннисист Роман Сафиуллин заявил, что не будет изменять свои привычки и брать более дорогие номера в отелях после того, как заработает рекордные в карьере призовые за выход в четвертьфинал Уимблдона.
Сафиуллин заявил, что не изменит привычки после рекордных для себя призовых на Уимблдоне
  • © Пресс-служба ATP

«Почему я должен менять отель? Он хороший. Конечно, это не пять звёзд, но кровать мне нравится. Всё для меня подходит. Честно говоря, я ещё не проверял, сколько я получу призовых за выход в четвертьфинал», — заявил Сафиуллин на пресс-конференции.

Он также отметил, что инвестирует призовые в свою команду и заработает ещё больше в будущем.

Сафиуллин прошёл в 1/4 финала Уимблдона, победив Дениса Шаповалова из Канады со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 12 минут. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы над Александром Бубликом из Казахстана в 1/8 финала Уимблдона.

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