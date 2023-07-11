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Джокович выразил уважение Рублёву перед четвертьфиналом Уимблдона

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Серб Новак Джокович поделился мнением о россиянине Андрее Рублёве, с которым сыграет в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису.
Джокович выразил уважение Рублёву перед четвертьфиналом Уимблдона
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Он фантастический игрок, обладающий одним из лучших форхэндов в мире. Он как бы запугивает своих соперников у сетки. Он усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит уже несколько лет», — сказал Джокович.

Игра между спортсменами пройдёт 11 июля. В 1/8 финала россиянин одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Джокович же одолел поляка Хуберта Хуркача.

Ранее Рублёв рассказал свою странную историю участия в Открытом чемпионате Великобритании.

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