Рублёв: у меня странная история с Уимблдоном

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал свою странную историю участия в Открытом чемпионате Великобритании.

«У меня странная история с Уимблдоном. История была такой — я не играл в 2018-м, потому что у меня травма. Я играл в 2019-м. Я не играл в 2020-м из-за пандемии. Я играл в 2021 году. Я не играл в прошлом году из-за бана, в этом же году играю», — сказал игрок.

В матче 1/8 финала россиянин победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Игра продолжалась 3 часа 19 минут.

В следующем круге он сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

Ранее Рублёв поделился эмоциями после победы над Александром Бубликом.