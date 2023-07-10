Неожиданные развязки: Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона, Александрова и Андреева покидают турнир

Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона. Он вёл со счётом 2:0 по сетам в противостоянии с Иржи Легечкой, когда чех из-за травмы отказался продолжить борьбу. Мирра Андреева была близка к победе над американкой Мэдисон Киз, но упустила инициативу, а в концовке подарила сопернице матчбол, получив штрафное очко от судьи за брошенную на корт ракетку. Также покидает Лондон Екатерина Александрова, которая уступила белоруске Арине Соболенко, отдав вторую партию «под ноль».

Андреева не смогла превзойти Шарапову

Мирра Андреева покорила многих на Уимблдоне: 16-летняя спортсменка дошла до 1/8 финала турнира, повторив результат Марии Шараповой в 2003 году. Причём она была близка к тому, чтобы даже побить рекорд соотечественницы. Но опыт и физическая форма всё же опустили чашу весов на сторону её соперницы Мэдисон Киз.

Американка, добиравшаяся до финала US Open, в этом сезоне великолепно действует на траве. Она выиграла все встречи на этом покрытии и к тому же не отдала до противостояния с Миррой ни одного сета. А на прошлой неделе теннисистка достаточно легко справилась с Дарьей Касаткиной, завоевав титул в Инсбруке.

На стороне 28-летней Киз был и дополнительный день отдыха, поскольку Андреева только накануне провела очень нервный и выматывающий поединок с Анастасией Потаповой. Поэтому именно Мэдисон активно начала матч и «под ноль» взяла свою подачу, а потом сделала брейк на приёме.

Как оказалось, Мирра просто не успела войти в игру и уже в третьем гейме показала, на что способна. Несколько отличных ударов заставили Киз ошибаться, и россиянка получила три возможности сократить отставание в счёте. В итоге ей помогла сама американка, отправив мяч в трос, после чего он приземлился на стороне Мэдисон.

Андреева потихоньку стала набирать обороты: у неё начали проходить удары под заднюю линию и в корпус сопернице, которые было сложно принять. Удавались свечи, обводящие, а также выходы к сетке. Соперница оказалась не готова к такому развитию событий, и ошибки посыпались одна за другой. За первый сет Киз совершила 12 невынужденных против шести у россиянки: она часто не попадала по длине и не добегала до укороченных. В итоге Мирра взяла четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию — 6:3.

Во втором сете Андреева продолжала действовать на кураже и достаточно легко повела 3:0. Однако затем Мэдисон, уже успевшая наошибаться (21 невынужденная), поймала свою игру. У неё наконец-то пошла первая подача (74 %), и на приёме американка уже не отправляла мяч в сетку в попытке исполнить удар навылет.

Ключевым стал шестой гейм при счёте 4:1 в пользу россиянки. Она заработала очередной брейк-пойнт, и если бы реализовала его, то далее подавала бы на матч. Но Киз сумела спастись, а затем уже сама отлично проявила себя на приёме. Причём нельзя сказать, что Мирра сбавила обороты. Она действовала так же здорово, однако соперница просто начала справляться с её ударами.

Так, в упорной борьбе дело дошло до тай-брейка, на котором опыт Киз всё-таки сказался, — она дважды взяла подачу 16-летней теннисистки и с первой же попытки реализовала сетбол. На эмоциях Андреева бросила в корт ракетку и моментально получила предупреждение от судьи.

Это поражение сильно повлияло на Мирру в психологическом плане, поэтому она сразу отдала свой гейм, и теперь уже россиянка уступала 0:3. У юной спортсменки перестали проходить мячи под заднюю линию при приёме, которые она штамповала ранее, ставя в тупик американку.

Мэдисон же после хорошей подачи всё чаще успешно ходила к сетке, взяв 9 очков из 16. Поэтому она теперь чувствовала себя намного увереннее на корте, хотя и в такой ситуации Андреева умудрялась зарабатывать брейк-пойнты, но не использовала их.

Решающим стал восьмой гейм при счёте 5:2 в пользу Киз. У девушек шла очень упорная борьба, и после очередного удачного розыгрыша в исполнении Мэдисон россиянка вновь уронила ракетку. Судья тут же на это среагировала и за второе предупреждение дала штрафное очко. Андреева бросилась объяснять свой поступок.

«Я не бросала ничего, я упала. Поскользнулась, а потом упала», — сказала теннисистка.

Однако арбитр была непреклонна. Драматизма ситуации добавлял тот факт, что так американка заработала матчбол и сразу же его реализовала. Россиянка оказалась очень раздосадована случившимся: после встречи она не сдержала слёз и не стала жать руку судье.

«Поведение Андреевой в концовке? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Слёзы Мирры говорят о многом — в этом нет ничего плохого. Она ещё очень молодая и является максималисткой. Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была обыгрывать Киз. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — приводит слова олимпийской чемпионки Елены Весниной «Чемпионат».

В любом случае для россиянки Уимблдон сложился более чем успешно. В мировом рейтинге она теперь поднимется со 102-й на 64-ю строчку.

Александрова получила «баранку» от Соболенко

Не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона и последняя представительница России — Екатерина Александрова. Правда, и соперница ей досталась куда более серьёзная — Арина Соболенко.

Интересно, что статистика личных встреч девушек была в пользу отечественной спортсменки (3:2), однако в данном случае не отображала реальную расстановку сил на сегодняшний день, поскольку последний матч теннисистки проводили в 2021 году. А тогда белоруска ещё испытывала огромные проблемы с подачей, с которыми справилась только в этом сезоне, и после этого стала второй ракеткой мира, уступая только Иге Свёнтек.

На Уимблдоне Соболенко уже справилась с одной россиянкой, в двух сетах победив Анну Блинкову. А самый упорный, трёхсетовый поединок получился у неё с Варварой Грачёвой, теперь представляющей Францию.

Непросто для Арины началась и встреча с Александровой, которая уверенно держала свою подачу и заставляла соперницу участвовать в длинных обменах ударами, дожидаясь её срыва. Сама Катя действовала очень аккуратно, допустив за первый сет лишь три невынужденные ошибки против 12 у белоруски. Однако на подаче второй ракетки мира заработать хотя бы один брейк-пойнт ей никак не удавалось.

Соболенко же ближе к концу партии начала находить ключи на приёме и в первый раз в восьмом гейме постаралась увеличить преимущество в счёте, но россиянка выстояла. А при 5:4 в пользу Арины произошёл ключевой момент всего матча. В важнейшем эпизоде на сетболе соперницы отечественная спортсменка совершила двойную ошибку — 6:4.

Казалось бы, надо забыть неудачу и бороться дальше. Всё-таки Кате уже 28 лет, и у неё достаточно для этого опыта. Но она так и не смогла вернуться в игру. В начале второй партии на подаче Арины она ещё попыталась бороться, а дальше у неё уже ничего не получалось. Белоруска имела тотальное превосходство над оппоненткой и не отдала ей ни гейма — 6:0.

Александрова потерпела очень обидное поражение, однако не стоит забывать, что и для неё Уимблдон всё же сложился успешно. Ранее теннисистка никогда не доходила до четвёртого круга турниров Большого шлема. А по итогам выступления в Лондоне поднимется на две строчки в мировом рейтинге и станет 20-й.

В других матчах женской части турнира в понедельник сенсаций не произошло: Онс Жабер в двух сетах справилась с Петрой Квитовой, повесив чешке «баранку» в первой партии, а Елена Рыбакина прошла дальше на отказе бразильянки Беатрис Хаддад-Майи. Теперь туниска и представительница Казахстана сыграют друг с другом, а Соболенко встретится с Кис.

Медведев прошёл дальше на отказе

Перед дуэлью Даниила Медведева с Иржи Легечкой специалисты прогнозировали сложное для россиянина противостояние. Ранее спортсмены ни разу не встречались между собой. Всё же чех ещё достаточно молод: ему только 21 год. Тем не менее, он уже поднялся на 37-е место мирового рейтинга, а на пути к 1/8 финала Уимблдона победил американца Томми Пола и аргентинца Франсиско Серундоло, входящих в топ-20.

Однако ожидаемой битвы не получилось. С первых же геймов создалось впечатление, что соперник Даниила испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Он был не так резок, как в предыдущих матчах, и допускал очень много невынужденных ошибок: за две партии их набралось 33. Не шла у Иржи и подача — лишь в 59% случаев он точно отправлял первый мяч в квадрат.

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Тем не менее, даже в такой ситуации чех сражался, и позволил Медведеву в стартовом сете сделать лишь один брейк. Впрочем, россиянину этого было вполне достаточно. Ведь свои очки он брал более, чем уверенно. У Даниила в отличие от соперника проблем с подачей не возникало, а после первого мяча он и вовсе взял 28 очков из 29, совершив девять эйсов.

Вторая партия была прервана на достаточно большее время из-за форс-мажора на трибунах: кому-то из болельщиков стало плохо, и зрителю оказывали медицинскую помощь. Но и этот вынужденный перерыв на характере игры не сказался. Даниил дважды взял подачу соперника, причём, один раз «под ноль». Лишь в пятом гейме Легечка сумел навязать борьбу на приёме, заработав три брейк-пойнта, однако реализовать ни один так и не смог — 2:6. Продлевать мучения Иржи не захотел, и остановил встречу.

Таким образом, Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с Кристофером Юбэнксом. Американец в пятисетовом противостоянии всё же выбил из борьбы грека Стефаноса Циципаса. Продолжает борьбу и Новак Джокович, он справился в Хубертом Хуркачем и теперь поборется за место в четвёрке сильнейших с Андреем Рублёвым.

Интересно, что только во второй раз в истории три россиянина добрались до данной стадии на одном турнире Большого шлема: в восьмёрку сильнейших пробился ещё и Роман Сафиуллин. Впервые это произошло на Australian Open-2021. Тогда компанию третьей и седьмой ракеткам мира составил Аслан Карацев.