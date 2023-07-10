Неожиданные развязки: Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона, Александрова и Андреева покидают турнир
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Андреева не смогла превзойти Шарапову
Мирра Андреева покорила многих на Уимблдоне: 16-летняя спортсменка дошла до 1/8 финала турнира, повторив результат Марии Шараповой в 2003 году. Причём она была близка к тому, чтобы даже побить рекорд соотечественницы. Но опыт и физическая форма всё же опустили чашу весов на сторону её соперницы Мэдисон Киз.
Американка, добиравшаяся до финала US Open, в этом сезоне великолепно действует на траве. Она выиграла все встречи на этом покрытии и к тому же не отдала до противостояния с Миррой ни одного сета. А на прошлой неделе теннисистка достаточно легко справилась с Дарьей Касаткиной, завоевав титул в Инсбруке.
На стороне 28-летней Киз был и дополнительный день отдыха, поскольку Андреева только накануне провела очень нервный и выматывающий поединок с Анастасией Потаповой. Поэтому именно Мэдисон активно начала матч и «под ноль» взяла свою подачу, а потом сделала брейк на приёме.
Как оказалось, Мирра просто не успела войти в игру и уже в третьем гейме показала, на что способна. Несколько отличных ударов заставили Киз ошибаться, и россиянка получила три возможности сократить отставание в счёте. В итоге ей помогла сама американка, отправив мяч в трос, после чего он приземлился на стороне Мэдисон.
Андреева потихоньку стала набирать обороты: у неё начали проходить удары под заднюю линию и в корпус сопернице, которые было сложно принять. Удавались свечи, обводящие, а также выходы к сетке. Соперница оказалась не готова к такому развитию событий, и ошибки посыпались одна за другой. За первый сет Киз совершила 12 невынужденных против шести у россиянки: она часто не попадала по длине и не добегала до укороченных. В итоге Мирра взяла четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию — 6:3.
Во втором сете Андреева продолжала действовать на кураже и достаточно легко повела 3:0. Однако затем Мэдисон, уже успевшая наошибаться (21 невынужденная), поймала свою игру. У неё наконец-то пошла первая подача (74 %), и на приёме американка уже не отправляла мяч в сетку в попытке исполнить удар навылет.
Ключевым стал шестой гейм при счёте 4:1 в пользу россиянки. Она заработала очередной брейк-пойнт, и если бы реализовала его, то далее подавала бы на матч. Но Киз сумела спастись, а затем уже сама отлично проявила себя на приёме. Причём нельзя сказать, что Мирра сбавила обороты. Она действовала так же здорово, однако соперница просто начала справляться с её ударами.
Так, в упорной борьбе дело дошло до тай-брейка, на котором опыт Киз всё-таки сказался, — она дважды взяла подачу 16-летней теннисистки и с первой же попытки реализовала сетбол. На эмоциях Андреева бросила в корт ракетку и моментально получила предупреждение от судьи.
Это поражение сильно повлияло на Мирру в психологическом плане, поэтому она сразу отдала свой гейм, и теперь уже россиянка уступала 0:3. У юной спортсменки перестали проходить мячи под заднюю линию при приёме, которые она штамповала ранее, ставя в тупик американку.
Мэдисон же после хорошей подачи всё чаще успешно ходила к сетке, взяв 9 очков из 16. Поэтому она теперь чувствовала себя намного увереннее на корте, хотя и в такой ситуации Андреева умудрялась зарабатывать брейк-пойнты, но не использовала их.
Решающим стал восьмой гейм при счёте 5:2 в пользу Киз. У девушек шла очень упорная борьба, и после очередного удачного розыгрыша в исполнении Мэдисон россиянка вновь уронила ракетку. Судья тут же на это среагировала и за второе предупреждение дала штрафное очко. Андреева бросилась объяснять свой поступок.
«Я не бросала ничего, я упала. Поскользнулась, а потом упала», — сказала теннисистка.
Однако арбитр была непреклонна. Драматизма ситуации добавлял тот факт, что так американка заработала матчбол и сразу же его реализовала. Россиянка оказалась очень раздосадована случившимся: после встречи она не сдержала слёз и не стала жать руку судье.
«Поведение Андреевой в концовке? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Слёзы Мирры говорят о многом — в этом нет ничего плохого. Она ещё очень молодая и является максималисткой. Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была обыгрывать Киз. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — приводит слова олимпийской чемпионки Елены Весниной «Чемпионат».
В любом случае для россиянки Уимблдон сложился более чем успешно. В мировом рейтинге она теперь поднимется со 102-й на 64-ю строчку.
Александрова получила «баранку» от Соболенко
Не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона и последняя представительница России — Екатерина Александрова. Правда, и соперница ей досталась куда более серьёзная — Арина Соболенко.
Интересно, что статистика личных встреч девушек была в пользу отечественной спортсменки (3:2), однако в данном случае не отображала реальную расстановку сил на сегодняшний день, поскольку последний матч теннисистки проводили в 2021 году. А тогда белоруска ещё испытывала огромные проблемы с подачей, с которыми справилась только в этом сезоне, и после этого стала второй ракеткой мира, уступая только Иге Свёнтек.
На Уимблдоне Соболенко уже справилась с одной россиянкой, в двух сетах победив Анну Блинкову. А самый упорный, трёхсетовый поединок получился у неё с Варварой Грачёвой, теперь представляющей Францию.
Непросто для Арины началась и встреча с Александровой, которая уверенно держала свою подачу и заставляла соперницу участвовать в длинных обменах ударами, дожидаясь её срыва. Сама Катя действовала очень аккуратно, допустив за первый сет лишь три невынужденные ошибки против 12 у белоруски. Однако на подаче второй ракетки мира заработать хотя бы один брейк-пойнт ей никак не удавалось.
Соболенко же ближе к концу партии начала находить ключи на приёме и в первый раз в восьмом гейме постаралась увеличить преимущество в счёте, но россиянка выстояла. А при 5:4 в пользу Арины произошёл ключевой момент всего матча. В важнейшем эпизоде на сетболе соперницы отечественная спортсменка совершила двойную ошибку — 6:4.
Казалось бы, надо забыть неудачу и бороться дальше. Всё-таки Кате уже 28 лет, и у неё достаточно для этого опыта. Но она так и не смогла вернуться в игру. В начале второй партии на подаче Арины она ещё попыталась бороться, а дальше у неё уже ничего не получалось. Белоруска имела тотальное превосходство над оппоненткой и не отдала ей ни гейма — 6:0.
Александрова потерпела очень обидное поражение, однако не стоит забывать, что и для неё Уимблдон всё же сложился успешно. Ранее теннисистка никогда не доходила до четвёртого круга турниров Большого шлема. А по итогам выступления в Лондоне поднимется на две строчки в мировом рейтинге и станет 20-й.
В других матчах женской части турнира в понедельник сенсаций не произошло: Онс Жабер в двух сетах справилась с Петрой Квитовой, повесив чешке «баранку» в первой партии, а Елена Рыбакина прошла дальше на отказе бразильянки Беатрис Хаддад-Майи. Теперь туниска и представительница Казахстана сыграют друг с другом, а Соболенко встретится с Кис.
Медведев прошёл дальше на отказе
Перед дуэлью Даниила Медведева с Иржи Легечкой специалисты прогнозировали сложное для россиянина противостояние. Ранее спортсмены ни разу не встречались между собой. Всё же чех ещё достаточно молод: ему только 21 год. Тем не менее, он уже поднялся на 37-е место мирового рейтинга, а на пути к 1/8 финала Уимблдона победил американца Томми Пола и аргентинца Франсиско Серундоло, входящих в топ-20.
Однако ожидаемой битвы не получилось. С первых же геймов создалось впечатление, что соперник Даниила испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Он был не так резок, как в предыдущих матчах, и допускал очень много невынужденных ошибок: за две партии их набралось 33. Не шла у Иржи и подача — лишь в 59% случаев он точно отправлял первый мяч в квадрат.
Тем не менее, даже в такой ситуации чех сражался, и позволил Медведеву в стартовом сете сделать лишь один брейк. Впрочем, россиянину этого было вполне достаточно. Ведь свои очки он брал более, чем уверенно. У Даниила в отличие от соперника проблем с подачей не возникало, а после первого мяча он и вовсе взял 28 очков из 29, совершив девять эйсов.
Вторая партия была прервана на достаточно большее время из-за форс-мажора на трибунах: кому-то из болельщиков стало плохо, и зрителю оказывали медицинскую помощь. Но и этот вынужденный перерыв на характере игры не сказался. Даниил дважды взял подачу соперника, причём, один раз «под ноль». Лишь в пятом гейме Легечка сумел навязать борьбу на приёме, заработав три брейк-пойнта, однако реализовать ни один так и не смог — 2:6. Продлевать мучения Иржи не захотел, и остановил встречу.
Таким образом, Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с Кристофером Юбэнксом. Американец в пятисетовом противостоянии всё же выбил из борьбы грека Стефаноса Циципаса. Продолжает борьбу и Новак Джокович, он справился в Хубертом Хуркачем и теперь поборется за место в четвёрке сильнейших с Андреем Рублёвым.
Интересно, что только во второй раз в истории три россиянина добрались до данной стадии на одном турнире Большого шлема: в восьмёрку сильнейших пробился ещё и Роман Сафиуллин. Впервые это произошло на Australian Open-2021. Тогда компанию третьей и седьмой ракеткам мира составил Аслан Карацев.
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