Ольховский: Сафиуллин показывает очень стабильную и мощную игру на Уимблдоне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвертьфинал Уимблдона.

«Сафиуллин показал очень хороший теннис, очень уверенно прошёл четвёртый круг. Он вышел на новый уровень и сейчас показывает очень стабильную и мощную игру», — цитирует Ольховского ТАСС.

Сафиуллин прошёл в 1/4 финала Уимблдона, победив Дениса Шаповалова из Канады со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 12 минут. В следующем круге россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана.

Ранее Сафиуллин заявил, что не будет изменять свои привычки и брать более дорогие номера в отелях после того, как заработает рекордные в карьере призовые за выход в четвертьфинал Уимблдона.