Сафиуллин: Синнер был намного лучше меня сегодня

Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о своём поражении в четвертьфинале Уимблдона.

«Я всё равно доволен этим турниром, тем, что смог выйти в четвертьфинал. Янник, безусловно, один из самых сложных соперников. Он очень хорош на любом покрытии. Я бы сказал, что сегодня он был намного лучше, чем я. Он заслужил эту победу», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

В следующем раунде Синнер сыграет с победителем встречи Андрей Рублёв (Россия) — Новак Джокович (Сербия).

Ранее Ольховский высказался о поражении Сафиуллина в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании.