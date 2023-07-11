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Ольховский: Сафиуллину не хватило уверенности в своих силах в матче с Синнером

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании.
Ольховский: Сафиуллину не хватило уверенности в своих силах в матче с Синнером
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«Я считаю, что Роман — молодчина. И по игре, и по турниру. Сафиуллину чуть-чуть не хватило уверенности в своих силах. Рома мог бороться, мог попробовать победить. Он провёл великолепный турнир. С такой игрой у Романа очень хорошие перспективы на будущих соревнованиях», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

В следующем раунде Синнер сыграет с победителем встречи Андрей Рублёв (Россия) — Новак Джокович (Сербия).

Ранее Ольховский высказал мнение, что Карен Хачанов должен как можно скорее залечить свою травму.

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