Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ольховский: у Хачанова неприятная травма, которая не очень быстро заживает

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов должен как можно скорее залечить свою травму.
Ольховский: у Хачанова неприятная травма, которая не очень быстро заживает
  • AP

«Стрессовый перелом крестцовой кости — это очень неприятная травма. И она не очень быстро заживает. Поэтому если такая проблема существует, то лучше долечиться. Я с таким тоже сталкивался», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

27-летний россиянин пропустит US Open 2023 года из-за стрессового перелома. Вместо россиянина в основную сетку турнира Большого шлема войдёт аргентинец Франсиско Серундоло. Хачанов также снялся с Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина с победы стартовала на турнире WTA в немецком Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить