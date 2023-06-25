Ольховский: у Хачанова неприятная травма, которая не очень быстро заживает

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов должен как можно скорее залечить свою травму.

«Стрессовый перелом крестцовой кости — это очень неприятная травма. И она не очень быстро заживает. Поэтому если такая проблема существует, то лучше долечиться. Я с таким тоже сталкивался», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

27-летний россиянин пропустит US Open 2023 года из-за стрессового перелома. Вместо россиянина в основную сетку турнира Большого шлема войдёт аргентинец Франсиско Серундоло. Хачанов также снялся с Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина с победы стартовала на турнире WTA в немецком Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.