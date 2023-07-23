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Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше

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Белоруска Юлия Готовко и украинка Катерина Володько поприветствовали друг друга после окончания матча первого круга квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве.
Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше
  • Gettyimages.ru

23-летняя Готовко со счетом 6:1, 6:1 одержала победу над 36-летней Володько. После победного очка теннисистки из соседних стран подошли к сетке и пожали руки.

22 июля польские пограничники не впустили Веру Звонарёву в Польшу на турнир в Варшаве. Немногим позже в WTA дали понять, что изучат инцидент с неразрешением бронзовому призёру Олимпиады въехать в страну.

По информации СМИ, правительство Украины запретило своим спортсменам общаться с атлетами из России и Белоруссии.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон посоветовал Звонарёвой не участвовать в теннисных турнирах в Польше и других недружественных странах.

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