Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше

Белоруска Юлия Готовко и украинка Катерина Володько поприветствовали друг друга после окончания матча первого круга квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве.

23-летняя Готовко со счетом 6:1, 6:1 одержала победу над 36-летней Володько. После победного очка теннисистки из соседних стран подошли к сетке и пожали руки.

22 июля польские пограничники не впустили Веру Звонарёву в Польшу на турнир в Варшаве. Немногим позже в WTA дали понять, что изучат инцидент с неразрешением бронзовому призёру Олимпиады въехать в страну.

По информации СМИ, правительство Украины запретило своим спортсменам общаться с атлетами из России и Белоруссии.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон посоветовал Звонарёвой не участвовать в теннисных турнирах в Польше и других недружественных странах.