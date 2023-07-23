Тимофеева — о выходе в финал турнира WTA в Будапеште: кажется, что это сказка

Российская теннисистка Мария Тимофеева поделилась впечатлениями после выхода в финал турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

«Кажется, что это сказка. Даже если бы я не была лаки-лузером, для меня это был бы невероятный результат. У меня сейчас нет слов», — приводит слова Тимофеевой пресс-служба WTA.

В полуфинале она победила Надию Подороску из Аргентины со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 14 минут.

В финале соперницей россиянки станет украинка Катерина Байндль.

Ранее Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала турнира ATP в Бостаде (Швеция).