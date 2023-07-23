Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA в Будапеште

Россиянка Мария Тимофеева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).

19-летняя теннисистка из России в финальном матче нанесла поражение украинке Катерине Байндль в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Таким образом, Тимофеева выиграла первый турнир WTA в карьере. Россиянка занимает 246-е место в рейтинге, теннисистка с Украины — 100-е.

Призовой фонд соревнований в столице Венгрии составлял €225 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.