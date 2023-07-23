Рублёв обыграл Рууда в финале теннисного турнира в шведском Бостаде

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

25-летний теннисист из России (второй номер посева) в финальном матче нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду (первый) в двух сетах со счётом 7:6, 6:0. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Рублёв выиграл второй турнир в сезоне и 14-й в карьере. Россиянин в апреле одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он занимает 14-е место в рейтинге ATP.

Призовой фонд турнира в Швеции составлял порядка €560 тыс.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева поделилась впечатлениями после выхода в финал турнира WTA в Будапеште (Венгрия).