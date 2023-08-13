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Самсонова после турнира в Монреале впервые в карьере станет первой ракеткой России

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Людмила Самсонова в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заметно улучшит свою позицию и впервые в карьере станет первой ракеткой России.

24-летняя теннисистка из Мурманской области обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана и пробилась в финал представительного турнира в Монреале. Россиянка уже набрала достаточное количество очков, чтобы опередить свою соотечественницу Дарью Касаткину, которая занимает 12-е место в рейтинге. 

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составляет $2,7 млн. Соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула.

Финальный матч пройдёт 14 августа. Ориентировочное время начала игры 00:30. 

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Цинциннати.

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