Самсонова после турнира в Монреале впервые в карьере станет первой ракеткой России

Людмила Самсонова в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заметно улучшит свою позицию и впервые в карьере станет первой ракеткой России.

24-летняя теннисистка из Мурманской области обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана и пробилась в финал представительного турнира в Монреале. Россиянка уже набрала достаточное количество очков, чтобы опередить свою соотечественницу Дарью Касаткину, которая занимает 12-е место в рейтинге.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составляет $2,7 млн. Соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула.

Финальный матч пройдёт 14 августа. Ориентировочное время начала игры 00:30.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Цинциннати.