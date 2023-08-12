Рыбакина заявила, что физически уничтожена после матча с Касаткиной
- РИА Новости
«Я уничтожена. Благодарна болельщикам за то, что остались так поздно. Не думаю, что у меня когда-то были такие игры. Физически очень тяжело», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter в социальных сетях.
Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной.
Рыбакина вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Ранее Людмила Самсонова прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич.