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Рыбакина заявила, что физически уничтожена после матча с Касаткиной

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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в четвёртом круге турнира WTA в Монреале (Канада).
Рыбакина заявила, что физически уничтожена после матча с Касаткиной
  • РИА Новости

«Я уничтожена. Благодарна болельщикам за то, что остались так поздно. Не думаю, что у меня когда-то были такие игры. Физически очень тяжело», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter в социальных сетях.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной.

Рыбакина вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Ранее Людмила Самсонова прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич.

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