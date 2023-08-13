Узнать больше

Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале

Короткая ссылка
Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в финал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).
Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале
  • © Minas Panagiotakis/Getty Images

24-летняя теннисистка из России в полуфинальном матче в трёх сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Следующий соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составляет $2,7 млн.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить