Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале
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24-летняя теннисистка из России в полуфинальном матче в трёх сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 45 минут.
Следующий соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула.
Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составляет $2,7 млн.
Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Цинциннати.