Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале

Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в финал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

24-летняя теннисистка из России в полуфинальном матче в трёх сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Следующий соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составляет $2,7 млн.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Цинциннати.