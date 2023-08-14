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Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Монреале

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Россиянка Людмила Самсонова не смогла выиграть представительный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

24-летняя теннисистка из Мурманской области в финальном матче в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6. Игра продолжалась 50 минут.

Стоит упомянуть, что Самсонова сыграла свой полуфинальный матч с  Еленой Рыбакиной из Казахстана (1:6, 6:1, 6:2) лишь за несколько часов до финала. Игра была перенесена из-за дождя. У теннисистки из США на отдых было около суток.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира уровня WTA 1000. Его призовой фонд составлял $2,7 млн. 

Ранее сообщалось, что Самсонова после турнира в Монреале впервые в карьере станет первой ракеткой России.

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