Рыбакина: если Андреева продолжит в том же духе, то будет очень сложным соперником

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Пекине (Китай).

«Необычно играть с такой молодой теннисисткой. Конечно, это нелегко… Она отличный игрок, и если она продолжит в том же духе, то будет очень, очень сложным соперником», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Россиянка уступила Рыбакиной со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с победительницей игры между белоруской Ариной Соболенко и итальянской Ясмине Паолини.

Ранее Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк и вышла в 1/4 турнира WTA в Пекине.