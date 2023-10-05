Узнать больше

Рыбакина: если Андреева продолжит в том же духе, то будет очень сложным соперником

Короткая ссылка
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (ATP) в Пекине (Китай).
Рыбакина: если Андреева продолжит в том же духе, то будет очень сложным соперником
  • AP
  • © John Minchillo

«Необычно играть с такой молодой теннисисткой. Конечно, это нелегко… Она отличный игрок, и если она продолжит в том же духе, то будет очень, очень сложным соперником», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Россиянка уступила Рыбакиной со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с победительницей игры между белоруской Ариной Соболенко и итальянской Ясмине Паолини.

Ранее Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк и вышла в 1/4 турнира WTA в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить