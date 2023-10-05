Рыбакина: если Андреева продолжит в том же духе, то будет очень сложным соперником
- AP
- © John Minchillo
«Необычно играть с такой молодой теннисисткой. Конечно, это нелегко… Она отличный игрок, и если она продолжит в том же духе, то будет очень, очень сложным соперником», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
Россиянка уступила Рыбакиной со счётом 6:2, 4:6, 1:6.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с победительницей игры между белоруской Ариной Соболенко и итальянской Ясмине Паолини.
Ранее Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк и вышла в 1/4 турнира WTA в Пекине.