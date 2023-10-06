Узнать больше

Самсонова победила Остапенко и пробилась в полуфинал «Мастерса» в Пекине

Короткая ссылка
Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай).
Самсонова победила Остапенко и пробилась в полуфинал «Мастерса» в Пекине
  • Gettyimages.ru

В игре 1/4 финала 24-летняя россиянка обыграла латвийку Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей игры между белоруской Ариной Соболенко и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Даниил Медведев добился хорошей стабильной игры после восстановления от травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить