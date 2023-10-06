Самсонова победила Остапенко и пробилась в полуфинал «Мастерса» в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай).

В игре 1/4 финала 24-летняя россиянка обыграла латвийку Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей игры между белоруской Ариной Соболенко и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Даниил Медведев добился хорошей стабильной игры после восстановления от травмы.