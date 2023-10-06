Морозова: Самсонова начинала карьеру с Синнером у одного тренера

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова поделилась мнением о теннисистке Людмиле Самсоновой, которая одержала победу над Еленой Остапенко в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине.

«Мне очень нравится Людмила Самсонова. У неё удивительная техника, владея которой можно создавать совершенно изумительные комбинации на корте. Она очень хорошо видит мяч, прекрасно им играет по восходящей и очень часто застаёт соперницу врасплох. Так что я не удивлена её победой над Еленой Остапенко. Потому что игра латвийской теннисистки оказалась очень удобной для Самсоновой.

При этом хочу добавить, что Людмиле очень важно всегда быть в форме. Для побед ей нужна идеальная работа ногами и корпусом, особенно когда она ловит свой феноменальный ритм при игре, когда она играет не на ошибках соперника, а идёт к победе сама. А её приём подачи я бы сравнила с мужской чёткостью. Это и поражает. Возможно, это влияние первого тренера. Когда Самсонова начинала карьеру, она занималась в одной группе с Янником Синнером. У них был один тренер. И если приглядеться, у этих спортсменов есть сходства в техническом плане.

Сможет ли она справиться с Ариной Соболенко и Игой Свёнтек? Конечно, может, но в каждом из этих противостояний будет играть роль её психологический настрой на игру. Если пойдёт, сопернику не миновать поражения. Но и не стоит забывать про защиту, всё-таки она атакующий игрок», — заявила Морозова RT.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что российским теннисистам нужно принять участие в Олимпийских играх в Париже, если у них появится такой шанс.