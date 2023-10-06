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Чесноков: российским теннисистам надо ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что российским теннисистам нужно принять участие в Олимпийских играх в Париже, если у них появится такой шанс.
Чесноков: российским теннисистам надо ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что
  • Gettyimages.ru

«Надо отталкиваться от мнения спортсменов, их желания, а не от слов каких‑либо политических деятелей. Нужно ехать и выступать вопреки всему. Для тех же гимнастов, фехтовальщиков, гребцов, борцов и так далее Олимпийские игры — это турнир всей жизни, это самое великое, что может быть в карьере», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ». 

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай).

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