Чесноков: российским теннисистам надо ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что
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«Надо отталкиваться от мнения спортсменов, их желания, а не от слов каких‑либо политических деятелей. Нужно ехать и выступать вопреки всему. Для тех же гимнастов, фехтовальщиков, гребцов, борцов и так далее Олимпийские игры — это турнир всей жизни, это самое великое, что может быть в карьере», — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Пекине (Китай).