Корда заявил, что победа над Медведевым стала одной из самых больших в карьере

Американский теннисист Себастьян Корда заявил, что победа над россиянином Даниилом Медведевым стала одной из самых больших в его карьере.

«Для меня это был определённо один из лучших моментов в году. Очень доволен тем, как сыграл. Это, безусловно, одна из самых больших побед в карьере», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.

Россиянин проиграл Корде со счётом 6:7 (8:10), 2:6. В следующем туре американец встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее Анна Дмитриева заявила, что Медведев находится в хорошей физической форме.