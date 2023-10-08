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Корда заявил, что победа над Медведевым стала одной из самых больших в карьере

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Американский теннисист Себастьян Корда заявил, что победа над россиянином Даниилом Медведевым стала одной из самых больших в его карьере.
Корда заявил, что победа над Медведевым стала одной из самых больших в карьере
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Для меня это был определённо один из лучших моментов в году. Очень доволен тем, как сыграл. Это, безусловно, одна из самых больших побед в карьере», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.

Россиянин проиграл Корде со счётом 6:7 (8:10), 2:6. В следующем туре американец встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее Анна Дмитриева заявила, что Медведев находится в хорошей физической форме.

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