Дмитриева считает, что Медведев находится на подъёме и готов сражаться со всеми
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«Медведев находится в хорошем состоянии, он готов сражаться со всеми. С Кордой он играл в начале сезона в Австралии и тогда проиграл. Но там Себастьян был на подъёме, а сейчас они поменялись местами», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.
Россиянин победил чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3 и пробился в третий круг теннисного турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Ранее сообщалось, что бабочка мешала Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае.