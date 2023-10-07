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Дмитриева считает, что Медведев находится на подъёме и готов сражаться со всеми

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева заявила, что российский теннисист Даниил Медведев находится в хорошей физической форме.
Дмитриева считает, что Медведев находится на подъёме и готов сражаться со всеми
  • AFP
  • © Pedro PARDO

«Медведев находится в хорошем состоянии, он готов сражаться со всеми. С Кордой он играл в начале сезона в Австралии и тогда проиграл. Но там Себастьян был на подъёме, а сейчас они поменялись местами», — цитирует Дмитриеву РИА Новости

Россиянин победил чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3 и пробился в третий круг теннисного турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее сообщалось, что бабочка мешала Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае.

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