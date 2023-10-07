Бабочка мешала Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае
- AFP
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Бабочка заинтересовалась теннисистом, когда тот готовился исполнить подачу, и села ему на спину. После этого она прилетела к нему спереди и в итоге опустилась на мяч в руках Медведева, который отдал его болбою.
Россиянин победил чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3 и пробился в третий круг теннисного турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Медведева над Гариным.