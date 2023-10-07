Бабочка мешала Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае

С третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым произошёл забавный инцидент по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Бабочка заинтересовалась теннисистом, когда тот готовился исполнить подачу, и села ему на спину. После этого она прилетела к нему спереди и в итоге опустилась на мяч в руках Медведева, который отдал его болбою.

Россиянин победил чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3 и пробился в третий круг теннисного турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Медведева над Гариным.