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Медведев: не думаю, что проиграл Корде из-за медленного корта

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Медведев: не думаю, что проиграл Корде из-за медленного корта
  • AFP
  • © Hector RETAMAL

«Корда играл хорошо. Должен был выиграть тай-брейк, но не сделал этого. Медленный корт всегда будет благоприятствовать одному игроку больше, чем другому, но не думаю, что проиграл по этой причине», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Россиянин проиграл Корде со счётом 6:7 (8:10), 2:6. В следующем туре американец встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Ранее Корда заявил, что победа над Медведевым стала одной из самых больших в карьере.

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