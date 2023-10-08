Медведев: не думаю, что проиграл Корде из-за медленного корта
- AFP
- © Hector RETAMAL
«Корда играл хорошо. Должен был выиграть тай-брейк, но не сделал этого. Медленный корт всегда будет благоприятствовать одному игроку больше, чем другому, но не думаю, что проиграл по этой причине», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.
Россиянин проиграл Корде со счётом 6:7 (8:10), 2:6. В следующем туре американец встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Ранее Корда заявил, что победа над Медведевым стала одной из самых больших в карьере.