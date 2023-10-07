Мастерские победы: Самсонова одолела Рыбакину в полуфинале турнира в Пекине, Медведев успешно стартовал в Шанхае

Людмила Самсонова в двух сетах сломила сопротивление пятой ракетки мира Елены Рыбакиной и вышла в финал турнира WTA высшей категории. Для россиянки он станет вторым за последние два месяца. В случае победы над Игой Свёнтек в решающем поединке она взлетит в рейтинге на 11-е место и обновит личное достижение. Тем временем Даниил Медведев без проблем вышел в третий круг Шанхая, взяв верх над Кристианом Гарином. При этом одним из самых запоминающихся моментов матча стало появление на корте бабочки, которая мешала Медведеву исполнить подачу.

Четвёртая победа Самсоновой

Людмила Самсонова продолжила победную поступь в Пекине, где проходит турнир серии «Мастерс». Россиянка смела на своём пути к финалу уже третью чемпионку розыгрышей Большого шлема. Сначала ракетки зачехлили Петра Квитова и Елена Остапенко, а теперь аналогичная участь постигла и Елену Рыбакину, которая на предыдущей стадии выбила из борьбы первую ракетку мира Арину Соболенко.

Если исходить из истории личных встреч, а не текущего рейтинга, то фаворитом предстоящего поединка однозначно была Самсонова, которая выиграла у Рыбакиной все три предыдущие матча. Россиянка, очевидно, нащупала слабые места в игре соперницы, которые умело использовала. В последний раз они встречались на «Мастерсе» в Монреале, где 24-летняя уроженка Оленегорска, уступив первую партию, в оставшихся двух разгромила четвёртую на тот момент ракетку мира 6:1, 6:2.

По словам россиянки, сказанным накануне нового матча, для победы над Рыбакиной ей нужно играть мощно и агрессивно, и именно этот план Людмила начала воплощать на корте с первых минут. Она часто рисковала на второй подаче, использовала свой неотразимый бэкхенд и бесстрашно атаковала. За первую партию Самсонова записала на свой счёт 23 активно выигранных очка при всего лишь трёх у соперницы. Обратной стороной этой тактики стало большое количество невынужденных ошибок: за партию их накопилось 24 (у Рыбакиной — шесть).

В девятом гейме Людмиле удалось сделать брейк. После этого россиянке оставалось лишь поставить точку в сете на своей подаче, но она неожиданно отдала её под ноль. Затем девушки по разу упустили шансы на приёме и выяснение отношений перетекло в тай-брейк. Он, к слову, был первым в истории их встреч, и сильнее оказалась россиянка, реализовав третий по счёту сетбол.

Вторая партия началась по сценарию первой. Вплоть до счёта 4:3 в пользу Самсоновой обе теннисистки забирали «свои» геймы, но затем Рыбакина допустила две досадные двойные ошибки подряд при счёте «ровно» и подарила очко сопернице. На этот раз Людмила свой шанс поставить точку в сете, а заодно и в матче, использовала сполна — она не оставила представительнице Казахстана ни единого шанса на своей подаче, взяв её под ноль.

Победный счёт полностью подтверждается и статистикой, где у россиянки тотальное преимущество по виннерсам — 33 против семи. Кроме того, она превзошла соперницу и по общему количеству заработанных очков: соотношение — 78 к 70.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, Рыбакина просто не знала, что противопоставить мощной игре соперницы.

«Самсонова сейчас играет в очень хороший теннис, у неё очень резкие, хлёсткие удары. Казалось бы, в предыдущем матче Рыбакина обыграла Соболенко, которая тоже играет в агрессивной манере, и уже была фаворитом на победу в турнире, но Самсонову у неё обыграть не получилось. Самсонова действовала очень напористо и агрессивно, поэтому Рыбакина растерялась и стала допускать ошибки», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале соперницей россиянки станет четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема Ига Свёнтек, которая в своём полуфинале уверенно обыграла Кори Гауфф. Как отметила Людмила, предстоящий матч она расценивает как возможность получить опыт.

«Я буду учиться. Она уже столько всего в жизни достигла. Хотя она так молода. Для меня это будет проверкой уровня», — сказала теннисистка на корте.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в свою очередь, заявил, что полька действует разнообразнее всех в туре, но найти ключ к её игре возможно.

«С ней надо играть плотно и быстро — тогда она не будет успевать «плести паутину» на корте. Этих козырей её надо лишить, тогда всё может быть. При этом Самсоновой надо быть свежей, потому что со Свёнтек придётся бегать», — подчеркнул он.

После победы в полуфинале Самсонова уже обеспечила себе 16-е место в обновлённом мировом рейтинге, а в случае победы взлетит на 11-е, установив при этом личный рекорд. Ранее её лучшей позицией была 12-я строчка, на которую она поднялась после финала в Монреале в середине августа.

Лёгкий старт Медведева

Даниил Медведев без особых проблем вышел в третий круг шанхайского «Мастерса». Третьей ракетке мира хватило полутора часов, чтобы обыграть Кристиана Гарина — 6:3, 6:3.

Больших сложностей для россиянина этот матч не предвещал изначально, несмотря на то что одну из трёх встреч, состоявшихся ранее, чилиец всё-таки у него выиграл. Это произошло на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2021 году. Но тут нужно понимать, что Гарин вообще специалист по игре на земле: все пять своих титулов в одиночном разряде он завоевал именно на этом покрытии. На харде его успехи значительно скромнее, о чём свидетельствует тот факт, что на предыдущем турнире в Пекине он даже не прошёл квалификацию, проиграв 149-й ракетке мира Ллойду Харрису.

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В Шанхае чилиец всё-таки справился с другим игроком из второй сотни рейтинга — Александром Ковачевичем — и вышел на матч с Медведевым на эмоциональном подъёме. Некоторое время ему даже удавалось держаться на равных с третьей ракеткой мира, но постепенно Даниил вошёл в ритм игры и после счёта 2:3 забрал четыре гейма подряд, а с ними и первый сет.

Во второй партии Медведев быстро повёл 4:0, и одним из самых ярких эпизодов за эти четыре гейма стало появление бабочки, которая атаковала Медведева. Насекомое долго кружило вокруг теннисиста, не давая ему исполнить подачу, а затем уселось на мяч, который он держал в руке. Даниилу пришлось вручить инвентарь вместе с крылатой красавицей болбою.

«Бабочки красивые, но я немного не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся... И когда она села на мяч, было довольно забавно, так как я смог отдать его болбою. Да, забавный момент. По-моему, такого со мной никогда не случалось, и если это принесёт мне удачу, то просто замечательно, я рад», — заметил после игры россиянин.

Этот инцидент изрядно повеселил публику, а отечественного теннисиста, похоже, сбил с игрового ритма, потому что на следующей своей подаче он расслабился и позволил сопернику заполучить тройной брейк-поинт. Легко этот гейм россиянин не отдал — сравнял счёт, затем отыграл ещё одно брейковое очко — но с четвёртой попытки чилиец всё-таки размочил счёт в сете. Не обошлось без сложностей и на подаче Гарина. Так, один из розыгрышей растянулся на 23 удара и стал самым длинным в матче. Тем не менее Даниил на классе довёл игру до победы, выкладываясь ровно настолько, насколько было необходимо в текущем моменте.

В третьем круге россиянин встретится с Себастьяном Кордой и попытается поквитаться с американцем за поражение на Australian Open нынешнего года.