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Мастерские победы: Самсонова одолела Рыбакину в полуфинале турнира в Пекине, Медведев успешно стартовал в Шанхае

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Ольга Теселько
Людмила Самсонова в двух сетах сломила сопротивление пятой ракетки мира Елены Рыбакиной и вышла в финал турнира WTA высшей категории. Для россиянки он станет вторым за последние два месяца. В случае победы над Игой Свёнтек в решающем поединке она взлетит в рейтинге на 11-е место и обновит личное достижение. Тем временем Даниил Медведев без проблем вышел в третий круг Шанхая, взяв верх над Кристианом Гарином. При этом одним из самых запоминающихся моментов матча стало появление на корте бабочки, которая мешала Медведеву исполнить подачу.
Мастерские победы: Самсонова одолела Рыбакину в полуфинале турнира в Пекине, Медведев успешно стартовал в Шанхае
  • © Yanshan Zhang/Getty Images/ VCG/VCG via Getty Images

Четвёртая победа Самсоновой

Людмила Самсонова продолжила победную поступь в Пекине, где проходит турнир серии «Мастерс». Россиянка смела на своём пути к финалу уже третью чемпионку розыгрышей Большого шлема. Сначала ракетки зачехлили Петра Квитова и Елена Остапенко, а теперь аналогичная участь постигла и Елену Рыбакину, которая на предыдущей стадии выбила из борьбы первую ракетку мира Арину Соболенко.

Если исходить из истории личных встреч, а не текущего рейтинга, то фаворитом предстоящего поединка однозначно была Самсонова, которая выиграла у Рыбакиной все три предыдущие  матча. Россиянка, очевидно, нащупала слабые места в игре соперницы, которые умело использовала. В последний раз они встречались на «Мастерсе» в Монреале, где 24-летняя уроженка Оленегорска, уступив первую партию, в оставшихся двух разгромила четвёртую на тот момент ракетку мира 6:1, 6:2.

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По словам россиянки, сказанным накануне нового матча, для победы над Рыбакиной ей нужно играть мощно и агрессивно, и именно этот план Людмила начала воплощать на корте с первых минут. Она часто рисковала на второй подаче, использовала свой неотразимый бэкхенд и бесстрашно атаковала. За первую партию Самсонова записала на свой счёт 23 активно выигранных очка при всего лишь трёх у соперницы. Обратной стороной этой тактики стало большое количество невынужденных ошибок: за партию их накопилось 24 (у Рыбакиной — шесть).

В девятом гейме Людмиле удалось сделать брейк. После этого россиянке оставалось лишь поставить точку в сете на своей подаче, но она неожиданно отдала её под ноль. Затем девушки по разу упустили шансы на приёме и выяснение отношений перетекло в тай-брейк. Он, к слову, был первым в истории их встреч, и сильнее оказалась россиянка, реализовав третий по счёту сетбол.

Вторая партия началась по сценарию первой. Вплоть до счёта 4:3 в пользу Самсоновой обе теннисистки забирали «свои» геймы, но затем Рыбакина допустила две досадные двойные ошибки подряд при счёте «ровно» и подарила очко сопернице. На этот раз Людмила свой шанс поставить точку в сете, а заодно и в матче, использовала сполна — она не оставила представительнице Казахстана ни единого шанса на своей подаче, взяв её под ноль.

Победный счёт полностью подтверждается и статистикой, где у россиянки тотальное преимущество по виннерсам — 33 против семи. Кроме того, она превзошла соперницу и по общему количеству заработанных очков: соотношение — 78 к 70.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, Рыбакина просто не знала, что противопоставить мощной игре соперницы.

«Самсонова сейчас играет в очень хороший теннис, у неё очень резкие, хлёсткие удары. Казалось бы, в предыдущем матче Рыбакина обыграла Соболенко, которая тоже играет в агрессивной манере, и уже была фаворитом на победу в турнире, но Самсонову у неё обыграть не получилось. Самсонова действовала очень напористо и агрессивно, поэтому Рыбакина растерялась и стала допускать ошибки», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале соперницей россиянки станет четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема Ига Свёнтек, которая в своём полуфинале уверенно обыграла Кори Гауфф. Как отметила Людмила, предстоящий матч она расценивает как возможность получить опыт.

«Я буду учиться. Она уже столько всего в жизни достигла. Хотя она так молода. Для меня это будет проверкой уровня», — сказала теннисистка на корте.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в свою очередь, заявил, что полька действует разнообразнее всех в туре, но найти ключ к её игре возможно.

«С ней надо играть плотно и быстро — тогда она не будет успевать «плести паутину» на корте. Этих козырей её надо лишить, тогда всё может быть. При этом Самсоновой надо быть свежей, потому что со Свёнтек придётся бегать», — подчеркнул он.

После победы в полуфинале Самсонова уже обеспечила себе 16-е место в обновлённом мировом рейтинге, а в случае победы взлетит на 11-е, установив при этом личный рекорд. Ранее её лучшей позицией была 12-я строчка, на которую она поднялась после финала в Монреале в середине августа. 

Лёгкий старт Медведева

Даниил Медведев без особых проблем вышел в третий круг шанхайского «Мастерса». Третьей ракетке мира хватило полутора часов, чтобы обыграть Кристиана Гарина — 6:3, 6:3.

Больших сложностей для россиянина этот матч не предвещал изначально, несмотря на то что одну из трёх встреч, состоявшихся ранее, чилиец всё-таки у него выиграл. Это произошло на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2021 году. Но тут нужно понимать, что Гарин вообще специалист по игре на земле: все пять своих титулов в одиночном разряде он завоевал именно на этом покрытии. На харде его успехи значительно скромнее, о чём свидетельствует тот факт, что на предыдущем турнире в Пекине он даже не прошёл квалификацию, проиграв 149-й ракетке мира Ллойду Харрису.

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В Шанхае чилиец всё-таки справился с другим игроком из второй сотни рейтинга — Александром Ковачевичем — и вышел на матч с Медведевым на эмоциональном подъёме. Некоторое время ему даже удавалось держаться на равных с третьей ракеткой мира, но постепенно Даниил вошёл в ритм игры и после счёта 2:3 забрал четыре гейма подряд, а с ними и первый сет.

Во второй партии Медведев быстро повёл 4:0, и одним из самых ярких эпизодов за эти четыре гейма стало появление бабочки, которая атаковала Медведева. Насекомое долго кружило вокруг теннисиста, не давая ему исполнить подачу, а затем уселось на мяч, который он держал в руке. Даниилу пришлось вручить инвентарь вместе с крылатой красавицей болбою.

«Бабочки красивые, но я немного не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся... И когда она села на мяч, было довольно забавно, так как я смог отдать его болбою. Да, забавный момент. По-моему, такого со мной никогда не случалось, и если это принесёт мне удачу, то просто замечательно, я рад», — заметил после игры россиянин.

Этот инцидент изрядно повеселил публику, а отечественного теннисиста, похоже, сбил с игрового ритма, потому что на следующей своей подаче он расслабился и позволил сопернику заполучить тройной брейк-поинт. Легко этот гейм россиянин не отдал — сравнял счёт, затем отыграл ещё одно брейковое очко — но с четвёртой попытки чилиец всё-таки размочил счёт в сете. Не обошлось без сложностей и на подаче Гарина. Так, один из розыгрышей растянулся на 23 удара и стал самым длинным в матче. Тем не менее Даниил на классе довёл игру до победы, выкладываясь ровно настолько, насколько было необходимо в текущем моменте.

В третьем круге россиянин встретится с Себастьяном Кордой и попытается поквитаться с американцем за поражение на Australian Open нынешнего года.

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