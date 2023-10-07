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Тарпищев: Медведев — один из фаворитов турнира в Шанхае

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева победить в турнире в Шанхае.
Тарпищев: Медведев — один из фаворитов турнира в Шанхае
  • AFP
  • © Hector RETAMAL

«Для Медведева сейчас есть четыре-пять человек, с которыми ему реально сложно играть. А так, он в форме и закономерно победил Гарина. В Шанхае он реально один из фаворитов турнира. В первых кругах у него не должно быть проблем с соперниками», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россиянин победил чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3 и пробился в третий круг теннисного турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Медведева над Гариным. 

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