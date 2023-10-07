Тарпищев: Самсонова имеет потенциал для попадания в топ-5 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Людмила Самсонова может заметно улучшить свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Самсонова может быть в мировой первой пятёрке. Я это всегда подчёркивал. У неё большой потенциал», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, у Самсоновой есть хорошая моральная подготовка.

«Вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — добавил Тарпищев.

Самсонова нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Пекине (6:3, 6:2). Следующей соперницей 24-летней россиянки станет Елена Рыбакина из Казахстана. Самсонова занимает 22-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае.