Тарпищев: Самсонова имеет потенциал для попадания в топ-5 рейтинга WTA
«Самсонова может быть в мировой первой пятёрке. Я это всегда подчёркивал. У неё большой потенциал», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, у Самсоновой есть хорошая моральная подготовка.
«Вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — добавил Тарпищев.
Самсонова нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Пекине (6:3, 6:2). Следующей соперницей 24-летней россиянки станет Елена Рыбакина из Казахстана. Самсонова занимает 22-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае.